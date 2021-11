În ultimul meci al zilei din etapa a 14-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Braşov a fost învinsă, pe Stadionul Tineretului, cu 0-1, de Poli Timişoara.

Este cel de-al 7-lea eşec consecutiv suferit de FC Braşov. Singurul gol al confruntării a fost marcat în minutul 55, de italianul Erik Gerbi, din degajarea portarului Păduraru. Marcat foarte lejer, Gerbi a reluat din 9 metri în diagonală, la colțul lung.

„Până la primirea golului meciul a fost echilibrat. Am făcut o gravă eroare, nepermisă, şi am primit acel gol din nimic. După minutul 55 nu ne-am mai regăsit. Am căzut psihic, moral şi nu ne-a mai ieşit jocul, am fost dominați şi am pierdut posesia. Am avut doar câteva atacuri timide. Nu este nimic pierdut, este foarte greu, era un meci pe care trebuia să-l câştigăm, contra unui alt adversar aflat în suferință, dar nu mai avem ce să facem. Mergem înainte şi trebuie să avem evoluții mult mai bune pentru a câştiga puncte„, a precizat antrenorul braşovenilor, Călin Moldovan.

După acest eşec, FC Braşov rămâne pe locul 16, cu 9 puncte.