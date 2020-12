Accidentul a avut loc la intersectia bulevardului Eroilor cu strada Cluj. O soferitaa virat la stanga catre Spitalul Judetean, dar a lovit un alt autoturism. In urma impactului, masina femeii a luat foc.

Pompierii au intervenit cu doua autospeciale dotate cu modul de descarcerare si o ambulanta SMURD, si 10 subofiteri. La fața locului au mai ajuns o ambulanta SAj si echipaje ale Politiei.

In urma accidentului doi tineri au fost raniti usor si transportati la spital.

„O femeie in varsta de 30 de ani a condus un autoturism dinspre Aleea FC Ripensia spre bulevardul Mihai Viteazul, iar a intersectia cu strada Cluj a efectuat virajul la stanga intrand in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 22 de ani, care venea din dreapta sa. In urma impactului, tanarul de 22 de ani si un barbat in varsta de 19 ani, pasager in autoturismul condus de femeia in varsta de 30 de ani, au fost raniti si transportati la spital. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare coprporala din culpa„, au transmis reprezentantii IPJ Timis.

Ambii soferi au suflat in aparatul etilotest, care a aratat ca niciunul nu consumase bauturi alcoolice.

