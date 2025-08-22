Un accident rutier grav s-a produs vineri după-amiază, în localitatea Șag, județul Timiș. Patru autoturisme au fost implicate într-o coliziune puternică, iar trei femei au fost transportate de urgență la spital cu multiple răni.

Potrivit polițiștilor, evenimentul a avut loc în jurul orei 15:10. O șoferiță de 66 de ani, care conducea dinspre Jebel spre Timișoara, a pătruns pe contrasens și a lovit două autoturisme care staționau regulamentar la semafor.

Cele două mașini, conduse de o femeie de 68 de ani și de un bărbat de 41 de ani, au fost grav avariate în urma impactului. Unul dintre vehicule a ricoșat într-o altă mașină aflată tot la semafor, ceea ce a amplificat accidentul.

În urma coliziunii au fost rănite trei persoane: femeia de 66 de ani care a provocat accidentul, șoferița de 68 de ani și o pasageră de 47 de ani aflată în același autoturism. Toate victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Testările cu aparatul etilotest efectuate tuturor șoferilor implicați au indicat valori negative. Astfel, consumul de alcool a fost exclus din cauzele producerii accidentului.

Polițiștii timișeni au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

