Un accident în care au fost implicate două tramvaie a avut loc, vineri dimineață, în orașul Timișoara. Trei persoane au fost rănite.

”Pompierii timişeni intervin în urma unui accident rutier produs între două tramvaie în Timisoara, Piata Traian”, anunţă ISU Timiş.

Din primele informatii, trei victime, conștiente, cooperante, necesită îngrijiri medicale.

La fața locului sunt alocate o autospecială de primă interventie si comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal si victime multiple, un echipaj SMURD, din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara şi două ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic.

