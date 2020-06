Trei persoane au fost ranite dupa ce o masina de scoala de soferi a fost acrosata de un TIR, pe centura orașului Lugoj. Șoferul autotrenului, un barbat in varsta de 25 de ani, a intrat in depasirea autoturismului la volanul caruia se afla o tanara de 20 de ani care invata sa conduca.

Soferul TIR-ului nu a estimat corect distanta in momentul in care a revenit pe banda si a acrosat cu partea din spate autoturismul, pe care l-a aruncat in sant. Masina s-a rasturnat pe partea dreapta si toate cele trei persoane aflate in interior au fost ranite- soferita de 20 de ani, instructorul de 56 de ani si inca un elev de 26 ani.

La fata locului au sosit imediat mai multe echipaje medicale care i-au transportat pe raniti la spitalul din Lugoj. Soferul de TIR s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Tanarul a fost testat cu etilotestul iar rezultatul a fost negativ.