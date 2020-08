Un accident rutier soldat cu trei victime s-a produs în localitatea Sanpetru Mare. Din primele cercetari se pare ca accidentul a fost produs din cauza unui tanar in varsta de 21 de ani. In urma testarii cu aparatul etilotest a soferului a rezultat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur in aerul expirat.

„Un tanar in varsta de 21 de ani a condus un autoturism pe DJ 682 dinspre Periam spre Sanpetru Mare, iar in localitatea Sanpetru Mare nu a pastrat distanta fata de autoturismul din fata sa si a intrat in coliziune cu acesta, care era condus de un barbat in varsta de 46 de ani. In urma impactului au rezultat 3 victime, respectiv soferul de 46 de ani si doi pasageri din autoturismul condus de tanarul de 21 de ani, doi baieti de 15, respectiv 19 ani. In urma testarii cu aparatul etilotest a soferului de 21 de ani a rezultat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur in aerul expirat”