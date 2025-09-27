Adolescentul de 17 ani a ajuns în arest preventiv după ce a reușit să mobilizeze autoritățile printr-o serie de mesaje cu caracter terorist. Acțiunile sale au pus pe jar mai multe instituții ale statului, care au tratat situația ca pe o amenințare reală.
La data de 26 septembrie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, hotărârea fiind luată în urma probelor adunate de anchetatori.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală – au dispus reținerea adolescentului, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist. Din probele administrate a reieșit că, la datele de 21 și 23 septembrie, cei doi minori au transmis aproximativ 1.000 de mesaje către instituții de învățământ, unități medicale, posturi de televiziune, inspectorate de poliție și alte entități de pe întreg teritoriul României, conținând amenințări cu atacuri armate menite să producă panică și să intimideze populația.
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a deschis dosar penal privind amenințările adresate școlilor și spitalelor. Cercetările se desfășoară în regim in rem, conform art. 32 alin. 4 raportat la art. 32 alin. 1 lit. a din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.
„La data de 25 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat (minor), în vârstă de 17 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist.
Din probele administrate a reieșit că, la datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic.
Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventive a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Investigare a Infracțiunilor de Terorism.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a anunțat DIICOT în comunicatul oficial.
Sursa: Realitatea din Justitie