Deținutul, un tânăr în vârstă de 30 de ani, ispășea o pedeapsă de 1 an și 3 luni pentru conducere sub influența alcoolului. Era încarcerat în regim semideschis și desfășura activități la punctul de lucru al penitenciarului, la Buziaș.

Angajatii Penitenciarului, politisti si jandarmi au pornit in cautarea tanarului si spun ca o chestiune de timp pana cand il vor descoperi. Au fost organizate filtre pe toate drumurile din zona Lugoj – Buzias, dar si la intrarea in Timisoara.

„Miercuri, 04.05.2022, in jurul orei 9.50 s-a constatat ca detinutul MOIS GHEORGHE GRIGORE, in vârsta de 30 de ani, condamnat definitiv la 1 an, 3 luni de inchisoare pentru savârsirea infractiunii de Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, clasificat in regim semideschis, a parasit punctul de lucru interior aflat in cadrul sectiei exterioare Buzias.

În vederea capturarii detinutului, au fost dispuse masuri specifice, respectiv: blocarea cailor de acces pe posibilele directii de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de echipe de cautare formate din personalul unitatii, precum şi cooperarea cu Inspectoratul de Politie al Judetului Timis, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Timis, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera”, transmit reprezentantii Penitenciarului Timisoara.

Sursa: Realitatea de Timis