O echipă a celor de la Proteția Consumatorului a verificat mai multe supermarketuri din Timișoara. Printre ele un magazin Kaufland, unde au găsit nereguli.

Inspectorii ANPC au descoperit ca reducerile anuntate la 18 din cele 28 de produse promovate in revista supermarketului nu erau puse in aplicare si in spatiul comercial, acestea fiind vandute la pretul de dinaintea campaniei.

Echipa de control a verificat si toneta la care se vinde mancare gatita, la intrarea in magazin. Aici a fost gasit un cuptor necuratat si neigienizat, in care se gaseau resturi de carne arsa si un strat gros de grasime depus. Gratarele folosite nu erau nici ele curatate, la fel si niste ventilatoare, transmit reprezentantii CJPC Timis.

„Ca urmare a depistării acestor nereguli, echipa CJPC Timiş a aplicat amenzi contravenţionale în valoare totală de 60.000 lei şi a dispus următoarele măsuri complemetare: oprirea definitivă de la comercializare a produselor alimentare afectate de regimul greşit de temperatură din vitrine; oprirea temporară a prestării de servicii pentru toneta de alimentaţie publică de la Kaufland Timişoara”, a transmis ANPC.

Reprezentanții firmei spun că: „Toate aspectele identificate de autorităţi au fost soluţionate în cel mai scurt timp. Am acţionat prompt în vederea remedierii imediate şi pentru a stabili măsuri care să prevină apariţia unor astfel de neconformităţi pe viitor. Activitatea magazinului nu a fost intreruptă şi în acest moment funcţionăm conform programului. Ne pare rău pentru ce s-a întâmplat în magazinul din Timişoara şi apreciem eforturile susţinute din partea autoritatilor din ultima perioadă. Vom colabora mereu cu acestea pentru a oferi clienţilor cele mai bune produse şi servicii”, a transmis Kaufland România