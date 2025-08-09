Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel aruncă bomba. Eșalonul doi din PSD, în frunte cu Titus Corlățean, dirijat de Ponta, Năstase și Ioan Rus, de la Cluj, vrea să dea asaltul partidului. Scopul este ruperea PSD și crearea unui partid care să asigure majoritatea pentru guvernarea Bolojan-Dan.

„Titus Corlățean i-a convocat, sâmbătă dimineață, de la ora 10, pe Șerban Nicolae, Robert Cazanciuc, Dragoș Benea. Această gașcă este susținută din spate de personaje precum Victor Ponta și Adrian Năstase, dar mai ales de către Ioan Rus, liderul celebrului „Grup de la Cluj”. Titus Corlățean a fost în vizită prin mai multe localități din Ardeal și au de gând să efectueze o mișcare pe modelul partidului APR al lui Teodor Meleșcanu. Vor să rupă din PSD un partid mai mic, cu scopul să asigure majoritate la guvernare, alături de PNL și USR. Întâlnirea va avea locu undeva în Mogoșoaia, la un restaurant. Au încercat să dea telefoane pe la mai mulți lideri din țară. Unii ies, alții intră, se lucrează la acest lucru. Totuși, vreau să-i pun o întrebare lui Dacian Cioloș, care spune că a ieșit din politică: „De ce sunați liderii Coaliției scopul distrugerii Coaliției? PSD a rămas cu un scor micuț de la ultimele alegeri, așa că, dacă se rupe partidul, vor fi ambele un fel de USR mai mici”, a declarat Anca Alexandrescu.