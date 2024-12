Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a intrat în direct la Realitatea Plus și a vorbit despre haosul creat în România de decizia Curții Constituționale cu privire la anularea primului tur al alegerilor prezidențiale.

„Stă în picioare tot ce am spus de dimineață că nu este nicio justificare de a anula alegerile în momentul în care turul 2 a început, deja se votează. Cei care au făcut asta riscă pedepse penale, dar vreau să vă spun următorul lucru: ce nu au reușit minerii să facă, au reușit judecătorii CCR, este un atac la ordinea constituțională și o lovitură de stat fără precedent și cred că lucrurile nu se vor opri aici.

Din punctul meu de vedere va urma o perioadă foarte zbuciumată pentru România. Îi încurajez pe toți să rămână calmi, să nu răspundă la provocări. Este foarte important ce vor face autoritățile statului. Oamenii vor fi extrem de nervoși și de suparăți. Noi va trebui să îndemnăm la calm, la echilibru, să nu răspundă lumea la violențe și provocări. Este un eveniment extrem de important după 35 de ani de la evenimentele din dec 1989, nu am crezut ca voi trai vreodată așa ceva. Este inadmisibil cum întreg aparatul de stat a fost pus la dispoziția unui candidat la prezidențiale doar pentru ca niște personaje precum Iohannis și Băsescu nu vor să piardă puterea.”

În legătură cu lista diferita de la alegeri, Anca Alexandrescu a spus că dacă se reiau alegerile, totul trebuie reluat de la 0.

„Asta stabilește cineva din pix, daca se reiau alegerile, trebuie reluat de la 0 totul. Nu stabilesc anumite personaje din statul roman cine are voie si cine nu are voie sa candideze la președinția României. Este fără precedent, inadmisibil, am sa stau cu ochii asupra evoluției. Diseară de la ora 21 voi fi in direct la CSP.

Întrebată dacă se vor relua și alegerile parlamentare, moderatoarea a spus clar că această decizie a CCR nu are nicio legătură cu alegerile parlamentare.

Nu cred ca are vreo legătură cu procesul electoral pentru alegerile parlamentare, pentru că aici s-a vorbit doar despre alegerile prezidențiale. Nu se poate face o asemenea afirmație, aici a fost vorba de cum au influențat postările de pe TikTok alegerile prezidențiale. si-asa este o forțare uriașă prin care se încalcă statul de drept in România. Este inadmisibil ceea ce se întâmplă.

Următoarea problemă pe care mi-o pun este dacă îi vor face sau nu dosar penal lui Călin Georgescu. Este foarte clar că această toată acțiune este făcută împotriva lui Călin Georgescu. Îl vor scoate din cursă pe Călin Georgescu ca să nu se mai poată înscrie la o nouă candidatură. Reluarea înseamnă și adunarea semnăturilor din nou. Tot procesul electoral se va relua. Ce se întâmplă cu România? Cine este președintele românilor?”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.