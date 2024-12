În ultima perioadă, Andrei Caramitru a pornit un adevarat război pe Facebook împotriva Realitatii Plus, amenințând că va face tot ce îi stă în putință ca să închidă postul TV.

În această seară (n.r. 17 decembrie), Andrei Caramitru a revenit cu o postare revoltătoare pe pagina de Facebook, chiar în timpul emisiunii Culisele Statului Paralel. Caramitru a promis că va face tot posibilul pentru a închide instituția media: „Promit ca ma voi ocupa sa ii inchid ca post. Gata”, a scris Caramitru pe pagina sa de socializare.

Replica jurnalistei Anca Alexandrescu nu a intarziat sa apară. Acesta i-a lansat o provocare bombă, în direct!

„In timp ce noi suntem in emisiune domnul Caramitru face spume pe pagina de Facebook si spune „Gata, ma ocup de ei, ii inchid”. Domnul Caramitru, v-ati luat pastilele astazi? Va rog frumos, mergeti, consultati un doctor, luati-va pastilele si apoi ocupati-va de inchiderea Realitatii.

Am o rugaminte la dumneavoastra. Aveti curaj sa veniti fata in fata cu mine? Aveti sange in instalatie? Haideti sa veniti sa imi spuneti in fata toate mizeriile pe care le-ati spus despre mine pe Facebook.

Nu cu avocati, nu cu amenintari. Uite, va astept in fata la Realitatea, cand imi termin emisiunea, la 12 noaptea, sper sa va gasesc in fata Realitatii sa dati ochii cu mine. Hai sa vedem daca aveti curaj. Aveti? Hai sa vedem”, a spus Anca Alexandrescu în timpul emisiunii Culisele Statului Paralel.

