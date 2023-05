Un liftier de la Spitalul Județean din Timișoara este cercetat disciplinar după ce o studentă de la Medicină a reclamat, pe Facebook, comportamentul brutal al acestuia, notează radiotimisoara.ro

Directorul Spitalului Județean, Dorel Săndesc, a declarat că de la preluarea funcției au fost și alte anchete disciplinare, deschise pentru comportament necorespunzător.

“O considerăm o problemă foarte serioasă, o tratăm ca atare. Am răspuns sesizării studentei și am declanșat o anchetă. Suntem determinați să luăm măsurile care se impun cu exigență maximă. Dacă aceste fapte se confirmă, nu suntem dispuși să le tolerăm. În ultima perioadă, de când suntem management, chiar s-au luat câteva măsuri de sancționare a devierilor de la comportamentul normal. Am avut și caz de demisie a unui angajat pe aceleași motive. (Reporter: De ce e nevoie de liftier?) Există niște reglementări care ne impun asta. Și eu îmi pun întrebarea cât e de util, dar sunt câteva reglementări. Vom vedea dacă putem face ceva în acest sens. Important este că e un om al spitalului, e un angajat și trebuie să înțeleagă că nu se pot tolera asemenea atitudini”, a declarat pentru Radio Timisoara managerul Spitalului Județean din Timișoara, Dorel Săndesc.

Sursa: Realitatea de Timis