Turiștii alfați în vacanță pe litoralul Mării Negre au fost surprinși de răcirea bruscă și semnificativă a apei. Temperatura acesteia a coborât la 14–15 grade Celsius, cu aproximativ 10 grade mai puțin față de zilele anterioare. Fenomenul este cunoscut de specialiști sub denumirea de upwelling.

Specialiștii explică fenomenul prin apariția upwelling-ului, un proces natural prin care curenții marini aduc la suprafață ape mai reci din adâncuri, înlocuind straturile calde de la suprafață.

Pe lângă răcirea apei, litoralul a fost afectat și de vânturi puternice, cu rafale ce au depășit 50 km/h, contribuind la disconfortul resimțit de turiști.

Autoritățile recomandă prudență la intrarea în apă și monitorizarea condițiilor meteo, mai ales în zonele unde vântul și curenții pot crea riscuri suplimentare.