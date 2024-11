Adrian Enache, Horia Brenciu, Corina Chiriac, Horia Moculescu şi Ştefan Bănică au transmis sâmbătă mesaje de rămas bun la moartea cântăreţului Gabriel Cotabiţă.

„O nouă pierdere. Uriaşă pierdere. Gabi Cotabiţă a fost pentru mine ‘un idol, un model’. Cuvintele sunt insuficiente în astfel de momente. Am ‘furat’, ca artist, tot ce am putut, urmărindu-l şi când râvneam la marea scenă, şi după debutul meu din ’90. Am ştiut mereu că Gabi nu e doar artistul de pe scenă, ci şi mentorul de la care înveţi chiar şi fără să îl cunoşti. Eu am avut şansa minunată de a-l cunoaşte şi pot să spun că parte din ceea ce sunt azi pe scenă îi datorez şi lui, la fel ca tuturor celor care au contribuit la formarea mea artistică. Mulţumesc, Gabi! Dumnezeu să te odihnească în pace şi lumină!”, a scris Adrian Enache, pe pagina sa de Facebook.

Horia Brenciu a postat un videoclip în care interpretează melodia „Şi dacă…” împreună cu Gabriel Cotabiţă, Horia Moculescu şi Aurelian Temişan, alături de mesajul „Zi grea… foarte grea. Gabriel Cotabiţă… Marius Baţu… Dumnezeu să-i odihnească”.

„Vei rămâne în sufletul nostru Gabi! Îmi pare foarte rău… Drum lin către Lumină!”, a transmis şi interpreta Corina Chiriac.

Ştefan Bănică a afirmat că cei doi artişti care au murit sâmbătă „au şefuit muzica românească”.

„Ce veste… Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi! Gabriel Cotabiţă şi Marius Baţu, doi artişti care au şlefuit, cu sensibilitate şi originalitate, muzica românească. Am avut plăcerea să colaborăm. Au plecat împreună în aceeaşi zi. Drum lin spre stele, domnilor!”, a scris Bănică, pe pagina sa de socializare.

Într-o intervenţie telefonică la Antena 3, compozitorul Horia Moculescu a povestit despre Gabriel Cotabiţă.

„Mă atrăgea inteligenţa lui sclipitoare. Am avut piese de mare succes cu el. Ionel Tudor l-a adus dintr-o trupă rock. Putea să fie sarcastic, îmi plăceau replicile tăioase pe care le dădea, asta era calitatea oamenilor foarte inteligenţi. Eram prieteni de casă. Când era internat la Floreasca, numai mie mi s-a dat voie să mă duc. Aveam un fel de parolă unul cu altul, când l-am vizitat la spital, i-am spus-o, a deschis ochii, mi-a spus: ‘prietenul meu’ şi apoi a adormit la loc. Am vorbit cu el despre lipsa fricii în faţa morţii. Eram trei prieteni care ne declaram absolut lipsiţi de frică în faţa morţii”, a afirmat Moculescu.

Cântăreaţa Alina Sorescu a mărturisit că l-a preţuit enorm pe Cotabiţă.

„L-am preţuit şi îl voi preţui enorm pe Gabriel Cotabiţă… Am găsit poze de când prezentam împreună Festivalul Callatis 2008 pe scena plutitoare de la Mangalia, în direct la TVR. Şi atunci şi în turneele pe care le-am făcut în Germania, avea mereu grijă de mine şi îmi dădea sfaturi de scenă şi de viaţă, deşi aveam 20 de ani. A fost o mare onoare, Gabi. Îţi mulţumesc. Sufletul tău să se odihnească în pace…”, a scris Alina Sorescu pe pagina ei de socializare.

Un mesaj de condoleanţe a fost transmis şi de Virgil Ştefan Niţulescu, managerul Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti.

„Dumnezeu să îl odihnească pe Gabriel Cotabiţă. Gabi a fost un suflet mare, cu o voce excepţională. Mare păcat…”, a scris Niţulescu.

Gabriel Cotabiţă a murit sâmbătă, la vârsta de 69 de ani. AGERPRES