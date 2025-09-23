Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că în cursul zilei de astăzi, 23 septembrie 2025, pe autostrada A1 București – Pitești vor fi impuse restricții de circulație din cauza unor lucrări, astfel:

– în intervalul orar 09:00 – 16:00, la kilometrul 113 + 600 de metri, pe sensul de mers către București, banda numărul 2 va fi restricționată pentru înlocuire parapet metalic;

– în intervalul orar 10:00 – 17:00, la kilometrul 36 (pe o distanță de aproximativ 500 de metri), pe sensul de mers către Pitești, banda numărul 1 va fi restricționată pentru frezare-asfaltare.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.

