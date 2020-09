Ieri a fost Ziua Mondială a Siguranței Pacientului. Cu această ocazie clădirea Spitalului Victor Babeș a fost iluminată în protocaliu, după ce mănunchiuri de baloane de aceeași culoare au fost lansate din fața Spitalului Județean.

Totul, ca un mesaj pentru siguranța pacientului, dar și a medicilor care se confruntă în această perioadă cu o amenințare în plus: epidemie de coronavirus. De fapt, la nivel mondial, ideea a fost aceeași: “Personal Medical în Siguranță! Pacienți în siguranță!”, în contextul pandemiei de coronavirus.

De la începutul pandemiei, aproape 4000 de cadre medicale din România au fost infectate cu coronavirus. Practic 1 din 17 pacienți care s-au îmbolnăvit în această perioadă este din rândul personalului sanitar.

“Este o zi importantă și noi îi acordăm o atenție deosebită pentru că siguranța pacientului este obiectivul numărul unu în spitalul nostru. Este obiectivul cu care am pornit să modernizăm și să dezvoltăm acest spital. Ce înseamnă siguranța pacientului? Înseamnă că, atunci când vine la spital, să nu plece mai bolnav decât a venit. Înseamnă să nu dobândească o infecție. De aceea, am creat circuite noi, care sunt funcționale. Și dovada eficienței noastre a fost că nu am avut infecții în această perioadă. Înseamnă însă și siguranța personalului nostru, să nu fim noi cei care transmitem această infecție. În bolile infecto-contagioase acest risc este mare. Siguranța pacientului înseamnă ca starea lui fizică, dar și psihică să fie menținute în parametrii optimi, motiv pentru care am căutat să îmbunătățim și condițiile hoteliere”, a declarat dr. Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase 2 din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Timișoara.

“Am lansat în aer, în fața SCJUPBT, aproape 500 de baloane portocalii și am aplaudat tot efortul depus de personalul Spitalului în cea mai grea perioadă din sănătate din ultimii 20 de ani![…] Felicitări tuturor colegilor din spital, din oraș, din județ, din țară și chiar din lume pentru profesionalismul și devotamentul arătat în ultimele luni! Aceste aplauze și baloane vă sunt dedicate vouă…!” a scris pe pagina sa de Facebook, managerul Spitalului Județean din Timișoara, Raul Pătrașcu.

Sursa: Realitatea de Timis