Bobby Păunescu a vorbit duminică seara despre situația delicată prin care trece Ucraina dar și despre discursul pe care ar urma să-l țină președintele Zelenski chiar în Parlamentul României. Bobby Păunescu consideră că România poate avea câștiguri reale pentru românii care sunt minoritari în Ucraina, recunoașterea importanței acestora dar și alte beneficii.

Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a vorbit duminică seara la B1 TV despre felul în care Zelenski a cucerit lumea occidentală prin discursul său și prezența mediatică:

„Discursul președintelui Zelenski e puțin altfel, comunică în permanentă, este și faptul că e actor la baza. La urmă urmei nu înseamnă că joacă, că are mai multe fețe ci că poate să empatizeze cu țara, președintele intră în personajul președintelui mult mai ușor, se implică mult mai ușor, practic prin substituție”, a spus Păunescu.

Bobby Păunescu argumentează faptul că România trebuie să se implice, și se implică în acest conflict prin diferite ajutoare pentru poporul ucrainean, pentru refugiați, ajutoare umanitare. Deși altele sunt prioritățile în timpul războiului, pe termen lung România ar putea câștiga diferite avantaje pentru minoritatea românească din Ucraina care de-al lungul timpului a înfruntat discriminări.

„Dacă e să fim pragmatici trebuie să ne dăm seama că și Transilvania a venit la patria mama după intrarea României în război. Dacă noi nu întrăm în război în 1916 nu ne bucurăm de Marea Unire. Fără acțiune nu poți să te bucuri de nimic, dacă stai cuminte în banca ta.

Noi avem foarte multe lucruri de câștigat. Diplomația nu a reușit să câștige drepturile românilor din Ucraina. Relațiile cu Ucraina erau puțin mai reci, de asta s-a și redus, era limba moldovenească a celor jumătate de milion de români din Ucraina, șansele să învețe în limba maternă erau reduse.

Noi am dovedit că suntem un popor demn, o țară care urmărește dreptatea istorică, pe lângă faptul că am ținut cu alianța în care suntem prezenți. Așa îți câștigi credibilitatea în lume în general, față de parteneri importanți, față de cel mai important partener, e vorba de SUA. Noi trebuia să participăm și am participat într-un mod înțelept, în sensul că nu am ieșit în evidență. Noi am contribuit foarte mult, recunoscută și de președintele Zelenski contribuția României. Ce e important e că în luările de poziție ale președintelui Zelenski a spus câteva lucruri foarte clare: limba celor 500.000 de români nu e limba moldoveană, care nu există, este limba română. Numărul 2, recunoașterea minorității românești că a 2-a minoritate din Ucraina, faptul că mulțumește în mod clar, cerându-și scuze oarecum, recunoscând că România a ajutat foarte mult”, a mai explicat Păunescu.

„Mâine o zi foarte importantă chiar dacă e doar o încercare a domnului Zelenski pentru a se lupta pentru poporul dansului”, a încheiat Bobby Păunescu.