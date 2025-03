Călin Georgescu a oferit un mesaj în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, după decizia CCR de a-i bloca definitiv candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai.

Realitatea PLUS, televiziunea poporului, transmite LIVE mesajul lui Călin Georgescu:

In aceasta campanie nu despre mine a fost vorba. Pentru mine ati contat voi, poporul, nu eu. Nu a fost vorba despre mine, Calin Georgescu. Putea fi vorba despre oricare alta persoana. Sistemul nu acceapta pe nimeni din afara lui.

Am vrut ca Bucurestiul sa fie orasul pacii.

Am ajuns aici si din cauza noastra, a tuturor celor care am stat si am privit de la distanta.

Am crezut ca va veni cineva sa ne salveze. Nu se poate asa ceva. Am gresit si noi ca am lasat totul 35 de ani in seama altora. Am ajuns sa depindem de altii si acum ne-am trezit ca nu suntem in stare sa ne decidem singuri.

Misiunea s-a realizat. Poporul roman s-a trezit in constiinta. Nimeni nu poate reface ce au distrus altii in 35 de ani.

Libertatea presupune ca voi toti sa fiti liberi in constiinta.

Acum, odata ce vezi cum arata iadul, e alegerea fiecaruia daca face pactul cu diavolul sau daca ramane cu credinta in Dumnezeu. Dupa 2000 de ani suntem in aceeasi stare: ne ducem crucea fara sa dovedim statornicie in credinta noastra pentru adevar.

Eu nadajduiesc ca in aceste luni am deschis mintile si sufletele catre adevar. Ati avut ocazia sa vedeti adevarul cel adevarat cu ochii vostri. Ce se intampla dovedeste ca nu suntem liberi nici in Romania, nici in Europa.

Sistemul ne-a testat. A invatat si a inteles ca majoritar suntem predispusi sa ne supunem. Dupa ce s-a intamplat azi la CR voi ramane ferm in semnalul meu pentru democratie.

Daca doriti sa sustineti orice persoana in semnarea de liste pentru candidatura, va rog sa o faceti cum va dicteaza constiinta.

Noi suntem poporul, noi ramanem Romania. Va multumesc, a fost o onoara sa ramanem ipreuna in aceasta chemare istorica.