Ziua marelui boicot l-a găsit pe președintele ales, Călin Georgescu, alături de soție, în Piața 16 Februarie, de unde au cumpărat produse tradiționale românești de la producătorii agricoli autohtoni.

Călin Georgescu și soția au ajuns în mijlocul românilor într-o piață din Capitală pentru a susține protestul față de marile magazine. Președintele ales spune că i-am îmbogățit destul pe străini și îi îndeamnă pe oameni să cumpere doar produse românești, în sprijinul micilor producători.

Soții Georgescu au fost întâmpinați cu entuziasm de producătorii agricoli de la tarabe, dar și de oamenii simpli care erau la cumpărături în piața.

„Eram sigur pe sănătatea produselor românești și pe semințele românești. Nu doar democrația participativă e necesară. Oamenii trebuie să fie conștienți că sănătatea depinde de ei și de ce anume consumă.

Românii trebuie să conștientizeze că produsele românești sunt cele mai bune. Banul trebuie să circule în țară, să nu iasă. Vom continua până vom avea 90% din alimente românești. Le primit românilor de pretutindeni că va veni vremea când toți oamenii vor veni acasă și vom fi 30 de milioane. Evident că la cumpărături lista o are soția, ea știe cel mai bine ce nevoi sunt în cămară.

Am luat de la producătorii din piață suc de roșii și suc de mere cu gutui. Când am timp cel mai mult îmi place să gătesc mămăliga cu brânza. Este nemaipomenită. Peste hotare e cam greu ca românii să cumpere, dar cât am stat în Viena, românii se mobilizau și aduceau produse românești. Când e făcută din suflet, orice aliment are altfel de gust, față de cele industrializate și extrem de procesate. Vrem democrație alimentară, adică oamenii să aleagă ce mănâncă. Românii trebuie să știe că, atunci când străinii nu vor mai avea de unde, românii vor avea de unde să cumpere mâncare. O să redevenim cei mai mari producători de cereale. Vă promit că se vor schimba lucrurile”, a declarat Călin Georgescu.

Cristela Georgescu a cumpărat din piață mai multe produse alimentare, dar și sucuri cu adevărat naturale.

„Azi avem suc de roșii, de mere cu plasa de pătrunjel, pătrunjel cu frunza mica și ceapă, albă și roșie. Nu au de ce să se teamă, i-am încurajat pe oameni să se cumpere de la români. Iar supermarketurile sa ofere cât mai multe produse românești. Am luat și puțină ceapă verde. Lista de acasă, dacă nu e scrisă, se mărește. Copiii noștri iubesc usturoiul românesc, ceapa verde, mere, sucurile naturale. Cei mici nu au un fle preferat, nu sunt mofturoși, mănâncă de toate. Poate că se simt mai atrași de pastele cu legume românești. Cumpărăm sos de roșii și fac eu ketchup în casă.

De asemenea, copiii iubesc murăturile și ardeiul iute murat. Din ce am văzut eu, la Londra sunt multe magazine cu produse românești. Dacă lași un leuț în plus, pleci mereu cu plasa plină. Trebuie să admit că susținerea românilor este emoționantă, aproape că ne simțim purtați pe brațe. Le recomand românilor să fie vigilenți ca să vadă dacă produsele sunt cu adevărat românești”, a declarat Cristela Georgescu.

VEZI FOTO AICI