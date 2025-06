Cătălin Crișan se află în centrul unui scandal, după ce a fost acuzat de fosta iubită, Camelia, de agresiune fizică și verbală.

Potrivit unor surse judiciare, Camelia- fosta iubita a lui Cătălin Crișan- a sunat la 112 și a reclamat că a fost agresată fizic, lovită cu pumnul, trasă de par, împinsă în frigider și alungată din casă.

Incidentul a avut loc pe de 3 aprilie 2025, în jurul orei 22:00. „Polițiștii Secției 15 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 47 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către concubinul său, la o adresă din Sectorul 4 al Capitalei. Polițiștii s-au deplasat de îndată la locul indicat, unde au luat legătura cu apelanta. Aceasta a relatat că, în urma unui conflict spontan cu partenerul său, în vârstă de 57 de ani, ar fi fost agresată fizic de către acesta”, a anunțat Poliția Capitalei.

În urma verificărilor, s-a constatat că femeia nu prezenta urme vizibile de violență și nu a solicitat îngrijiri medicale. Victimei i-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2004, respectiv posibilitatea de emitere a unui ordin de protecție extins, însă aceasta a refuzat luarea unei astfel de măsuri.

Femeia nu depus plângere la Poliție și nu a vrut nici ordin de protecție. A făcut, însă, plângere direct la Parchet. Ulterior, și-ar fi retras plângerea de la Parchet.

La scurt timp după ce a aflat că partenera lui a depus plângerea, Cătălin Crișan a încercat o împăcare cu aceasta tocmai pentru a o determina să o retragă.

„El a agresat-o, a jignit-o și a amenințat-o. Apoi Cătălin Crișan a încercat o reîmpăcare strategică, doar ca să renunțe ea la plângere. Ideea împăcării a fost ca ea să retragă acea plângere. S-a lăsat prostită de către el ca să renunțe la această plângere. Bineînțeles că nu a durat împăcarea, căci el a făcut la fel. Ea a acceptat după primul episod de acest gen să se împace cu el, și-a retras plângerea, apoi i-a făcut același lucru. Și-a văzut doar interesul și a dat-o afară din casă. Apoi ea a mers la poliție și a depus o plângere penală la Secția 15″, a spus o prietenă apropiată a Cameliei, potrivit Cancan.

Cătălin Crișan a negat în totalitate acuzațiile. „Sunt nişte minciuni, nici nu se pune problema! Doamne fereşte, nici nu ştiu despre ce este vorba. Nu ştiu nimic, e o aberaţie, o prostie! Eu nu lovesc nici o muscă, ferească Dumnezeu! Au stat prietenii cu noi, ferească Dumnezeu. (…)Mie nu mi-a spus nimic, nici măcar ea, ferească Dumnezeu! Eu am făcut 11 ani arte marţiale, în primul an am învăţat când te lupţi cu cineva trebuie să te lupţi sportiv, în sensul acesta, în primul rând să fie bărbat, o femeie nu ai voie să o loveşti nici cu o floare, ferească Dumnezeu”, a declarat Cătălin Crișan, potrivit Spynews.ro.

Sursa: Tabu.RO