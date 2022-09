Reprezentantii Colterm anunta ca, incepand din 12 septembrie, angajatii societatii de termoficare vor incepe probele la rece, etapizat, in tot orasul.

Ca in fiecare an, in functie de temperaturile de afara, compania de termoficare ar trebui sa fie pregatita sa furnizeze caldura in caloriferele timisorenilor din 1 octombrie.

„Rugam pe aceasta cale asociatiile de proprietari si ceilalti utilizatori sa deschida vanele de bransament, iar locatarii care lucreaza la instalatiile interioare si au golit apa din instalatii sa-si finalizeze lucrarile si sa permita incarcarea acestora în conditii de siguranta atat pentru ei cat si pentru vecini si sa nu mai efectueze lucrari care sa necesite descarcarea lor”, anunta reprezentantii Colterm.

De asemenea, consumatorii sunt rugati sa anunte dispeceratul COLTERM (tel. 0256.494.133 sau 0756.061.468) eventualele probleme aparute la contoarele de energie termica (cabluri rupte, termorezistente distruse, contor inundat etc.) pentru a se putea interveni operativ in solutionarea lor, inaintea inceperii sezonului de incalzire.

