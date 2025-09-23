Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României a decis sesizarea, la inițiativa senatorului AUR, Ciprian Titi Stoica, a Prim-ministrului României cu privire la modalitatea în care alege să promoveze „pachetele de măsuri” prin procedura de asumare a răspunderii în Parlament.

Deși prevăzută de Constituție, această procedură este, în mod tradițional, utilizată în situații excepționale, atunci când există blocaje politice sau o urgență națională. În ultimele luni, însă, asumarea răspunderii a devenit un mecanism recurent, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind transparența procesului decizional și respectarea rolului Parlamentului ca for de dezbatere democratică.

În cadrul discuțiilor din Comisie s-a subliniat faptul că ocolirea dezbaterii parlamentare prin asumarea succesivă a răspunderii pe pachete complexe de măsuri poate fi interpretată drept o limitare a dreptului de reprezentare a cetățenilor.

Intervievarea Prim-ministrului și a celorlalți membri ai Executivului ar putea aduce clarificări esențiale asupra intențiilor Guvernului. Astfel, s-ar putea stabili dacă această practică este una justificată de urgențe la care fac referire reprezentații puterii sau, dimpotrivă, reprezintă un abuz de procedură care slăbește mecanismele democratice.