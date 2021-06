Prefectura Timis, in subordinea careia se afla Serviciul de Permise si Inamtriculari, a anuntat ca eliberarea numerelor definitive a fost suspendata, fiind eliberate doar „numere rosii”.

Mai precis, începand de ieri vor fi preluate documentele in vederea eliberarii autorizatiilor provizorii de circulatie (numere rosii) pentru persoanele care au avut programare luni, 14 iunie si miercuri, 16 iunie. Asta in timp ce ghiseele de inmatriculare definitiva in circulatie raman, deocamdata, inchise. Zece politisti, dintre care noua au fost arestati preventiv, sunt acuzati ca au luat mita aproape 400 de ori, ajungand sa acumuleze, in patru luni, aproape o suta de mii de lei .

Sursa: Realitatea de Timis