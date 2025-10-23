Drumul Național 69A, noua legătură dintre DN 69 (Timișoara–Arad) și autostrada A1, a devenit un coșmar pentru șoferi. Cele două sensuri giratorii date recent în circulație au transformat descărcarea de la Sânandrei într-un adevărat labirint, iar mulți conducători au ajuns pe contrasens.

După valul de confuzii, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a anunțat că ruta a fost actualizată și pe Google Maps și Waze, aplicații chemate, practic, să corecteze problemele de orientare generate de configurarea nodului rutier.

Noul DN 69A face legătura între DN 69 (Timișoara – Arad) și autostrada A1.