Chiar daca Festivalul Bega Bulevard a fost desfiintat si nu a mai primit finantare din partea Primariei Timisoara, traditionala Cursa a Ratustelor, care era organizata in cadrul acestui eveniment, va fi reluata, in organizarea Rotaract. Anul acesta, Cursa Ratustelor va fi organizata in 1 Iunie, de Ziua Copiilor, notează opiniatimisoarei.ro

Si de asta data, mii de ratuste din plastic se vor ‘alinia’ la start, si, la fel ca in fiecare an, evenimentul sustine o cauza nobila. Acum, organizatorii, Rotaract Timisoara, si-au propus ca din banii adunati din vanzarea ratustelor, sa contribuie la renovarea Scolii Gimnaziale din comuna Brestovat.

Mult asteptata cursa a ratustelor va avea loc in 1 Iunie, de la ora 17.00, in zona Podului Andrei Saguna (spre bulevardul Mihai Viteazu).

Sursa: Realitatea de Timis