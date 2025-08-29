Deputatul AUR Mohammad Murad avertizează că România depinde puternic de forța de muncă străină. El spune că dacă cei 200.000 de muncitori din alte țări ar pleca mâine, o treime din firmele românești ar intra în faliment.

Murad, om de afaceri cu investiții în turism și industria alimentară, a subliniat că acești angajați contribuie la bugetul de stat, plătind taxe pentru sănătate și pensii, deși nu beneficiază de ele. „Străinii aduc 1,5 miliarde de euro anual la buget. Plătesc pensii, iar banii rămân în România pentru pensionarii români”, a explicat el.

Parlamentarul a făcut o distincție între imigranți și muncitorii străini din România. „Imigrant este cel care stă pe stradă și primește bani degeaba, cum se întâmplă în alte state. Străinul venit aici muncește pe baza unui contract de doi-trei ani și plătește toate taxele”, a spus deputatul AUR.

El a dat și un exemplu din afacerile proprii. „La mare avem aproape 2.000 de angajați pe toate structurile hoteliere, dintre care aproximativ 600 sunt străini. Fără ei, nu am putea funcționa”, a adăugat Murad, arătând cât de mare este dependența de această categorie de lucrători.

Declarațiile lui Murad vin în contrast cu poziția colegului său de partid, Dan Tanasă, care a instigat împotriva muncitorilor străini. La scurt timp după apelul acestuia, un livrator din Bangladesh a fost atacat în București de un tânăr care s-a filmat susținând că își „apără țara”.

Incidentul a stârnit condamnări din partea societății civile și a clasei politice, inclusiv din partea președintelui României. În urma solidarității arătate, Bangladesh a transmis mulțumiri poporului român pentru sprijinul oferit victimei agresiunii.

Sursa: Newsinn