Acest weekend aduce o oportunitate perfectă pentru a te bucura de distracție și relaxare în întreaga țară. Dacă încă nu ți-ai planificat o ieșire la grătar sau o escapadă în aer liber, nu-ți face griji – orașele și zonele turistice găzduiesc o serie de expoziții și spectacole care promit momente memorabile. Acest weekend este ideal pentru a descoperi sau redescoperi frumusețile și evenimentele locale.

Peste 400 de piese arheologice, incluzând un tezaur monetar medieval, vor putea fi văzute la expoziția expoziția itinerantă ‘De la Potaissa la Turda. Abordări contemporane în arheologia urbană’, la Muzeul de Istorie Turda, deschisă în perioada 30 aprilie-14 iunie 2025.

Pe lângă artefactele reprezentative, expoziția include și o broșură în care sunt prezentate edificii descoperite prin cercetările recente.

‘Expoziția reunește aici 417 piese, deoarece avem un tezaur monetar bogat medieval. Este rezultatul a 10 ani. Am zis că mergem pe o decadă de descoperiri arheologice din zona Potaissa și am încercat să promovăm și să valorificăm corect, să punem într-o lumină bună fiecare piesă pentru public, pentru publicul științific, dar și pentru publicul larg, printr-un conținut accesibil, plăcut și ușor de digerat. Chiar dacă este probabil un conținut mai bogat, mai elaborat pe panouri sau în etichete, este mai simplificat (…). Mi-am dorit, din punct de vedere al conceptului, să fie ceva mare, adică să umple sala, deoarece suntem într-o clădire istorică, de o altă înălțime față de sediile contemporane, să zic așa. Să fie o expoziție mare, pe măsura descoperirilor, dar și o expoziție care să poată să fie itinerată și adaptată unor spații, pentru că nu știm niciodată în ce spații ajunge. Și într-adevăr a fost o provocare, recunosc, a fost o provocare să ne adaptăm aici, pentru că volumul încăperii a fost destul de diferit față de ce am avut noi, dar cred că am reușit să păstrăm esența expoziției și a circuitului de vizitare’, a declarat reprezentanta Muzeului de Istorie din Turda, Brândușa Bungărdean.

Muzeograful Paul Chiorean, cercetător arheolog la Muzeul de Istorie Turda, a arătat, la rândul său, că patrimoniul Turda este reprezentativ pentru zona Transilvaniei.

Expoziția găzduită de UMFST Târgu Mureș este rezultatul unui proiect început anul trecut și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

*Festivalul de Teatru Aproape se desfășoară în intervalul 2-9 mai, la Baia Mare, cu 8 zile de teatru, muzică, film și întâlniri ce își propun ‘să aducă publicul mai aproape de tine, de ceilalți’.

Astfel, festivalul este deschis vineri, 2 mai, la Teatrul Municipal Baia Mare, ora 19:00, cu piesa ‘Piciul’ a Teatrului ‘Regina Maria’ din Oradea. ‘Piciul’ – un musical de familie, inspirat de capodopera cinematografică a lui Charlie Chaplin, aduce pe scenă o poveste plină de umor, nostalgie și umanitate. Un regizor primește o veste tristă chiar în timpul filmărilor, dar totul se transformă într-o aventură neașteptată când un puști fuge de poliție și îl roagă să pretindă că e tatăl lui. Sub direcția artistică a regizorului Halasi Imre, trupa ‘Iosif Vulcan’ a Teatrului ‘Regina Maria’ din Oradea reușește să transforme o poveste clasică într-un spectacol dinamic, muzical, emoționant și plin de viață, scriu organizatorii pe pagina de Facebook.

Festivalul continuă sâmbătă, 3 mai, în Piața Cetății din Baia Mare, de la ora 20:00, cu un concert Vama.

La 4 mai, la Teatrul Municipal Baia Mare, ora 19:00, are loc spectacolul ‘Chiritza în concert’ al Teatrului Național Cluj Napoca. Spectacolul-concert, semnat de Ada Milea, aduce la viață o Chiritza contemporană, ridicol de recognoscibilă, în pielea extraordinară a Ancăi Hanu – rol premiat UNITER. ‘Snobism, kitsch, pretenții fără acoperire, totul pus pe muzică într-un show în care râzi, oftezi… și poate te recunoști’, arată organizatorii pe pagina de Facebook.

Festivalul continuă cu o seară specială dedicată regizorului Tudor Giurgiu, la 5 mai, în Clădirea Minerul, ora 19:00. la 6 mai, ora 19:00, Aproape Impro va prezenta un spectacol de improvizație, o formă de teatru în care actorii creează povești, scene și personaje spontan, fără un scenariu prestabilit. La 7 mai, unteatru București prezintă spectacolul ‘MASS’, ‘o atentă examinare a durerii, a furiei și a acceptării’, conform https://www.unteatru.ro/. La 8 mai, are loc un concert Ada Milea și Bobo Burlăcianu (Teatrul Municipal Baia Mare, ora 19:00).

Festivalul Aproape, aflat la ediția a III-a, este un proiect al Asociației Culturale Artspot Baia Mare, organizat împreună cu Teatrul Municipal Baia Mare, având ca partener principal Ultra Residential. Festivalul este o sărbătoare culturală prin care comunitatea se poate bucura, împreună cu mari artiști ai țării, într-o atmosferă demnă și elevată, de faptul că suntem locuitori ai unui oraș frumos și cu mult potențial.

*În intervalul 4-8 mai 2025 are loc, la Iași, Festivalul internațional de muzică de cameră – ediția 2025 @ Filarmonica de Stat Iași, informează site-ul https://www.filarmonicais.ro/.

Duminică, 4 mai, ora 19:00, în Aula Bibliotecii Centrale ‘Mihai Eminescu’ Iași, are loc un recital Roberto Trainini (violoncel) și Stella Pontoriero (pian). Programul zilei include: Mario Castelnuovo-Tedesco – ‘Sonata pentru violoncel și pian, op. 50’; Igor Stravinski – ‘Suite Italiene’ (versiunea pentru violoncel și pian); Johannes Brahms – ‘Sonata op. 78’ (versiunea pentru violoncel și pian în re major).

Festivalul continuă cu fragmente din Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven și César Franck în 5 mai, ora 19:00. La 6 mai, ora 19:00, are loc un concert cameral, Cvartetul ‘Ad Libitum’ al Filarmonicii Moldova din Iași, în timp ce în 8 mai, programul include arii din Robert Schuman, Johannes Brahms, Serghei Rahmaninov, Alexandr Glazunov sau Dmitri Șostakovici.

*Sâmbătă, 3 mai 2025, de la ora 18:30, în Sala Operei Brașov, este programat spectacolul cu capodopera ‘Madame Butterfly’ de Giacomo Puccini, pe un libret de Luigi Illica și Giuseppe Giacosa, se arată într-un comunicat al Operei, citat de Agerpres.

Puccini a ales tema celei de-a șasea opere ale sale după ce a urmărit, în Londra anului 1900, ‘Madame Butterfly: O tragedie a Japoniei’, o dramă într-un singur act de David Belasco.

Una dintre cele mai faimoase povești de iubire neîmpărtășită din lumea operei, ‘ ‘Madama Butterfly’ urmărește devotamentul unei tinere japoneze față de un ofițer de marină american plecat, a cărui întoarcere va aduce o tragedie sfâșietoare…’, se mai indică în comunicat.

Premiera operei a avut loc la Scala din Milano, pe 17 februarie 1904, dar a fost foarte prost primită de public, în ciuda distribuirii unor cântăreți faimoși în rolurile principale. Puccini a revizuit partitura, pe lângă alte modificări, împărțind actul al doilea în două părți și adăugând ‘Corul mut’ ca o punte între cele două. Succesul operei a venit odată cu reprezentația din 28 mai 1904, de la Brescia.

În distribuția spectacolului de sâmbătă, 3 mai, vor putea fi urmăriți artiștii Operei Brașov: Butterfly (Cio-Cio-San) – Aurelia Florian (debut), Pinkerton – Adrian Dumitru, Suzuki – Asineta Răducan, Kate Pinkerton – Sonia Hazarian, Sharpless – Alexandru Aghenie, Goro – Claudiu Bugnar, Yamadori – Daniel Vâlcoci, Bonzo – Marian Reste, Comisarul imperial – Andrei Ionescu, Ofițerul stării civile – Paul Tomescu, Yakuside – Valer Lucaciu, Mama lui Cio-Cio-San – Anca Moguț, La Zia – Rodica Iuga, La Cugina – Mădălina Lucaciu, Servitori – Marius Tămăsanu, Șerban Lupei, Copilul – Anastasia Stîrlea. La pupitrul dirijoral va fi invitat maestrul Tiberiu Soare (Opera Națională București). Regia artistică îi aparține Andei Tăbăcaru. Scenografia este semnată de Rodica Garștea. Dirijor cor: Dragoș Cohal. Mișcarea scenică: Nermina Damian. Asistent mișcare scenică: Cristina Rotundu. Asistent regie: Valentina Mărgăraș. Regie scenă: Marilena Aldea, Alina Nistor.