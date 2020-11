Lovitură uriașă pentru doi foști șefi ai SRI. DNA trebuie să reia ancheta în dosarul în care sunt vizați George Maior și Florian Coldea. Potrivit surselor Realitatea PLUS, președintele Iohannis ar urma să îl recheme în țară pe George Maior, ambasador în Statele Unite ale Americii. După cazul ministrului Bănicioiu, dezvăluirile Realitatea PLUS declanșează un nou cutremur și duc la deschiderea anchetelor de corupție la nivel înalt.

În 2017, fostul ofițer SRI Daniel Florea a depus o plângere împotriva oamenilor cheie din SRI. Ancheta fusese clasată, inițial, de procurorii DNA, însă acesta a contestat în instanță decizia.

Daniel Florea: „În 2017, am făcut o plângere către DNA, secția pentru militari, întrucât eu în anul 2014, după ce am fost dat afară din SRI, prin retragerea autorizației de acces la documente clasificate, am făcut un demers la CNSAS, arătând că domnul colonel Marin Constantin, șeful de la acea vreme de la SRI Prahova, a făcut poliție politică. Nu mi s-a dat niciun raspuns timp de 2-3 ani de zile până în 2017, când Coldea a picat. CNSAS mi-a dat un răspuns care este fără echivoc, spunând din document clar că niciodată SRI nu a cerut verificări pe colonelul Marin Constantin, asta reprezentând un abuz în serviciu. Colonelul Mihai Gheorghe, fost procuror la DNA Ploiești si colaborator instituțional al domnului Marin Constantin, a înmormântat speța. Pe Coldea, pe Maior , pe Dumbravă, pe Puiu Gheorghe, pe cine mai era în biroul executiv… nu a întrebat nimic. Am atacat în continuare ordonanța doamnei Ana Dana.”

Concret, maiorul Daniel Florea și colonelul Florin Gulianu susțin în plângere că Maior și Coldea, din 2006, l-au numit și menținut în funcții de comandă la SRI Prahova și, ulterior, la SRI Dâmbovița pe colonelul Marin Constantin. Asta deși, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității constatase că acesta a făcut poliție politică pe vremea Comunismului. Foștii directori ai SRI sunt acuzați că și-au îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu pentru că nu au cerut în niciun moment CNSAS să facă verificări cu privire la Marin Constantin. Plângerea lui Daniel Florea a fost clasată de procurorii anticorupție doi ani mai târziu, pe motiv că faptele s-au prescris.

Acum, Curtea de Apel Bucureşti a admis o plângere împotriva unei clasări date de DNA într-o cauză care îi viza, printre alţii, pe George Maior şi Florian Coldea, foşti şefi ai SRI. Astfel că serviciul militar din DNA trebuie să reia ancheta în dosarul clasat în decembrie 2019.

Cazul vine la mai puțin de o lună de la dezvăluirea bombă făcută, tot la Realitatea PLUS de fostul parlamentar Cristian Rizea în legătură, de această dată, cu fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu. Rizea a susținut la Culisele Statului Paralel că Nicolae Bănicioiu și-ar fi luat o casă în Băneasa, într-o zonă de lux a Capitalei, din banii primiți mită. Pentru aceste fapte, fostul ministru a intrat în vizorul DNA.

Cristian Rizea: „Sunt fapte penale, e vorba de o sumă foarte mare, pentru că acolo e o zonă scumpă a Capitalei. Nu știam că între timp el a vândut-o. Când a cumpărat-o, a apelat la un subterfugiu pentru a nu apărea cu ea în declarația de avere pentru că, după cum bine știți, un parlamentar trebuie să scrie ce proprietăți are.”

Bănicioiu a declarat, însă, că acuzațiile sunt false.