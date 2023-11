Drogurile nu au devenit un fenomen doar în rândul tinerilor obișnuiți, ci și în cazul persoanelor publice, care ar trebui să fie un exemplu pentru fanii lor. Vedete urmărite pe internet de milioane de tineri au fost prinse drogate la volan.

Cel mai recent caz este al lui Dorian Popa, care a ieșit recent și cu prima reacție, dar nu trebuie să-i uităm nici pe artistul Guess Who, actorul Matei Dima sau influencerița Ana Morodan. Nici presa nu a scăpat de păcatul drogurilor care iau mințile: cazul „jurnalistului-justițiar” Mihai Munteanu, prins drogat la volan, este de notorietate.

Dorian Popa, prins drogat la volan: conducea un Lamborghini și era îmbrăcat doar în chiloți

Dorian Popa a reacționat pentru prima dată după ce a fost prins drogat la volan. Vedeta spune că îi pare rău pentru tot ce a făcut, a greșit, însă a simțit nevoia să se relaxeze puțin după toată perioada agitată din viața lui.

”Am gresit indiscutabil, nu am circumstanțe atenuante, am dat un exemplu negativ (…) Recunosc, am consumat canabis nu în ziua în care am fost prins dar am consumat, lucru pe care il regret” a spus Dorian Popa.

Mihai Munteanu, primul român „uitat” de procurori după ce a fost prins drogat la volan

Și un jurnalist a fost prins drogat la volan. Acesta a recunoscut fapta și spune că a fumat marijuana cu un polițist chiar înainte să fie oprit. De altfel, el a recunoscut că era „fumat” atât în fața polițiștilor, cât și în spațiul public.

Deși au trecut patru ani de atunci, Mihai Munteanu nici măcar nu a fost audiat de procurori, iar ultimul termen de luna aceasta nu s-a prezentat nici el, nici avocatul. Instanța a decis că va trebui să vină în fața judecătorilor pe 5 decembrie.

Presa a mai relatat că, după acest episod, Munteanu ar fi recidivat, stâlcind în bătaie o ziaristă de la publicația „Telegraful de Prahova”. Leziunile provocate acesteia ar fi necesitat 14 zile de îngrijiri medicale. Mihai-Zaharia Munteanu nu ar fi fost sancționat nici pentru această faptă.

Celebrul chef Foa, prins drogat la volan în centrul Capitalei

Celebrul bucătar Foa, un alt personaj din mediul online, a fost prins la volan drogat cu cocaină și canabis. Florin Scripcă, pe numele său real, avea asupra lui patru țigări cu marijuana. El s-a ales cu dosar penal.

Cântărețul Guess Who prins drogat la volan

Și cunoscutul cântăreț GuessWho a fost prins drogat la volan. El a fost oprit de polițiști, in București, pentru un control de rutină. Testat cu aparatul drugtest, artistul a ieșit pozitiv la consumul de cocaină. Artistul s-a ales cu dosar penal.

Ana Morodan a fost prinsă DROGATĂ la volan

Ana Morodan a fost prinsă în martie anul acesta, după ce a provocat un accident, aflându-se sub influența stupefiantelor la volan. Asta după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Expertiza a arătat că a consumat și droguri și alcool. Și ea este cercetată penal.

Vlad Pascu, beizadeaua drogată care a provocat tragedia cu 2 morți de pe Litoral

În lista drogaților celebri intră și Vlad Pascu, beizadeaua care a lovit mortal un grup de tineri în stațiunea 2 mai. Doi tineri, Sebastian și Roberta, au murit pe loc. La momentul accidentului, adolescentul în vârstă de 19 ani consumase un cocktail de substanțe interzise.

Actorul Matei Dima a fost și el prins sub influența stupefiantelor la volan

Și actorul Matei Dima, cunoscut drept BRomania a fost prins sub influența stupefiantelor la volan. Acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii și a scăpat doar cu amendă penală.