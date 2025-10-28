Locatarii din blocul sărit în aer au fost deja abandonați de stat. Deși autoritățile au promis că îi ajută, oamenii ajunși pe drumuri nu mai primesc ajutoare. Doar 51 de familii au primit 1.500 de lei din partea primăriei, deși au plecat din apartamente doar cu hainele de pe ei. Mulți încă așteaptă locuințele promise.

