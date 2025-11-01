O alertă majoră a fost declanșată sâmbătă la prânz pe Strada Cerna din Timișoara, după ce o explozie puternică a zguduit un apartament situat la parterul unui bloc de locuințe cu patru etaje.
În urma deflagrației, un bărbat a suferit arsuri de gradul I și II pe aproximativ 30-40% din suprafața corpului. Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri.
Aproximativ 60 de persoane care locuiau în imobil s-au autoevacuat imediat după producerea exploziei. Pompierii au intervenit prompt pentru stingerea flăcărilor și asigurarea zonei.
Salvatorii s-au mobilizat rapid: la fața locului au sosit pompieri de la Detașamentul 1 Timișoara cu două autospeciale de stingere și o autoscară mecanică, fiind asistate de trei echipaje SMURD, inclusiv unul cu medic.
La sosirea forțelor de intervenție, s-a confirmat că incendiul izbucnise într-o încăpere a unui apartament de la parter, fiind consecința unei explozii prealabile.
Sursa: Realitatea de Timis