Deflagrația a fost urmată de un incendiu. Forțele de intervenție, inclusiv pompieri și echipaje medicale, s-au mobilizat rapid la fața locului. Potrivit primelor informații, în urma incidentului, un bărbat a fost rănit, iar zeci de locatari s-au autoevacuat.

În urma deflagrației, un bărbat a suferit arsuri de gradul I și II pe aproximativ 30-40% din suprafața corpului. Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri.

Aproximativ 60 de persoane care locuiau în imobil s-au autoevacuat imediat după producerea exploziei. Pompierii au intervenit prompt pentru stingerea flăcărilor și asigurarea zonei.

Salvatorii s-au mobilizat rapid: la fața locului au sosit pompieri de la Detașamentul 1 Timișoara cu două autospeciale de stingere și o autoscară mecanică, fiind asistate de trei echipaje SMURD, inclusiv unul cu medic.

La sosirea forțelor de intervenție, s-a confirmat că incendiul izbucnise într-o încăpere a unui apartament de la parter, fiind consecința unei explozii prealabile.