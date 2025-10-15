Israelul ar urma să aprobe miercuri, în a 5-a zi a armistițiului cu gruparea islamistă palestiniană Hamas, accesul a 600 de camioane cu ajutor umanitar în Fâșia Gaza.

Punctul de trecere de la Rafah, dinspre Egipt, urmează să fie redeschis pentru a permite intrarea vehiculelor.

Ajutoarele sunt livrate de ONU, organizaţii internaţionale agreate, companii private şi ţări donatoare.

Marți seară, militanții Hamas au predat rămășițele a 4 ostatici israelieni, în baza acordului de încetare a focului în enclavă mediat de președintele american Donald Trump.

Aproximativ 200 de militari americani au început să sosească în Israel pentru a pune bazele unui centru de coordonare menit să faciliteze fluxul de ajutor umanitar, precum și sprijinul logistic și de securitate către Fâșia Gaza. Soldații nu vor intra pe teritoriul enclavei, având doar misiunea de a superviza punerea în aplicare a acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas în Gaza.

Într-un interviu acordat marți seară CBS News, prim-ministrul israelian a declarat că este optimist în privința păcii în următoarea etapă a acordului de încetare a focului, dar a avertizat că, în condițiile planului propus de Trump, „iadul se dezlănțuie” dacă Hamas nu se dezarmează.

„Sper să nu se întâmple asta”, a spus Benjamin Netanyahu, adăugând: „Sper că putem face acest lucru pașnic. Suntem, cu siguranță, pregătiți să o facem.”

„Mai întâi, Hamas trebuie să renunțe la arme”, a adăugat premierul statului evreu, completând: „În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că nu există fabrici de armament în interiorul Fâșiei Gaza și că nu are loc trafic de arme către Gaza. Asta înseamnă demilitarizare.”

Hamas a declarat anterior că nu se va dezarma decât dacă este creat un stat palestinian.