Două foișoare au apărut într-un parc din centrul Timișoarei. Cele două construcții au o destinație aparte. De acolo pot lucra cei care până acum o făceau, din cauza măsurilor de restircție cauzate de epidemie, de acasă. Pentru că vremea frumoasă îi îmbie să stea afară, cei care nu sunt obligați de angajator să meargă la birou, pot lucra de aici.

Foișoarele se află în parcul aflat între Castelul Huniade și Hotel Central. În perioada următoare, aceste foișoare vor fi dotate și cu prize, astfel încât freelancerii să-și poată încărca telefoanele mobile, laptopurile sau tabletele.

“La propunerea cuiva, am creat un spațiu pentru freelanceri. În Timișoara avem oameni, inclusiv jurnaliști, care nu au un sediu, nu lucrează într-o firmă, ci pe cont propriu desfășoară diverse activități utile. La o sugestie pe care am primit-o, am montat două foișoare aici, între Castelul Huniade și Hotel Central. Este doar un început în această direcție de creare de condiții pentru freelanceri în orașul nostru. Nu am putut face încă nimic special, abia acum puțină vreme au fost montate cele două foișoare. O să mai aducem după necesități și altul sau altele și evident că vom asigura acolo alimentare cu energie electrică, vom asigura prize pentru încărcarea telefoanelor, laptopurilor, tabletelor. Se pot folosi deja de astăzi, dar repet, fără aceste facilități, nu am ajuns încă să le facem și pe acestea. ideea mi se pare foarte bună, am îmbrățișat-o imediat“, a afirmat primarul Nicolae Robu.