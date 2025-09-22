Pilotul olandez Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului la Formula 1, desfășurat duminică, pe circuitul urban de la Baku.

Verstappen, campionul mondial din ultimii patru ani, a obținut cu această ocazie a 67-a victorie din cariera sa în Marele Circ și a patra de la debutul sezonului 2025.

Plecat din pole positon, pilotul Red Bull Racing a condus de la un capăt la altul cursa azeră, devansându-l cu 14 secunde pe britanicul George Russell de la Mercedes, ocupantul locului secund, și cu 19 secunde pe spaniolul Carlos Sainz Jr de Williams, clasat pe poziția a treia.

Cursa de la Baku a fost marcată de accidentul suferit în primul tur de australianul Oscar Piastri de la McLaren.

Ocupantul primului loc în clasamentul general al piloților a pierdut controlul monopostului său și a intrat în parapetul de protecție, fiind nevoit să abandoneze după ce greșise și la startul cursei.

A fost un weekend dezastruos pentru pilotul australian după ce a lovit parapetul și în califcări.

Piastri a rămas însă în fotoliul de lider, cu 324 de puncte, dar avansul său față de britanicul Lando Norris, colegul său de la McLaren, clasat pe locul al șaptelea duminică, s-a redus la 25 de puncte. Max Verstappen se află pe locul al treilea la general, la 69 de puncte de Piastri.

Campionatul Mondial de Formula 1 va continua pe 5 octombrie, cu Marele Premiu din Singapore, al 18-lea dintre cele 24 de etape ale sezonului.