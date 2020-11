Anca Alexandrescu: Vreau să stabilim pentru telespectatori, să precizăm că demersul nostru e unul care are ca scop aflarea advărului 100% si vreau să promiteți telespectatorilor că veți spune adevărul așa cum e el, așa cât puteți spune, pentru că sunt anumite lucruri din investigațiile dvs. Pe care nu le puteți spune, secretul profesional.

Aș vrea să începem direct pentru că dl Florea cu care am avut un interviu a povestit că a făcut parte din statul paralel pana si-a dat seama cum functioneaza si pe urma a inceput sa faca denunturi la DNA si nu impotriva oricui, ci impotriva celor mai mari sefi din SRI.

Daniel Florea: Nu erau cei mai mari sefi din SRI la acel moment, de fapt e o plangere penala facuta ulterior. La momentul anului 2014 am facut un denunț, trebuie sa precizez. Ca eram ofiter activ la Oficiul pentru Supravegherea Secretelor de Stat – nu mai eram la SRI Ploiesti, fiind mutat ordinul direct al lui Coldea.

Mie mi s-a spus ca si dl Maior participase la mutarea mea la această nouă unitate, dar mai putin relevant. In calitate de ofiter activ, nu aveam voie sa fac plangere penala, trebuia mai intai sa raportez sa spun care e obiectul plangerii penale pentru ca asa e in SRI. Chiar daca ai o problemă cu un hot, ti-a furat ceva de acasa. Vii mai intai la unitate, militarul raporteaza si pe urma merge si face plangerea penala cu aprobarea sefului – o tampenie, dar asta-i Romania deocamdata.

Și in aceasta calitate de ofiter activ trebuia sa fac doar un denunț, denunțul implică faptul că eu am luat la cunostință anumite infracțiuni și le aduceam la cunoștința autoritatilor judiciare sa faca cercetare. Dl procuror poate sa precizeze daca ce am facut eu ca demers e perfect legal sau nu.

Anca Alexandrescu: Am facut aceasta precizare cu un scop anume pentru ca dvs ati spus si subliniez ca ați făcut parte din statul paralel pana v-ati dat seama ce se intampla. Am reluat ce ati spus mai devreme, dl Negulescu, pentru ca dvs l-ati invocat in interviu, care poate sa aduca o serie de completari. Dl Negulescu, nu ascund de telespectatori, noi am vorbit inainte. In asa fel incat sa putem aduce cat mai multe elemente telespectatorilor, insa dle Negulescu, dvs ati facut parte din statul paralel?

Mircea Negulescu: dna Alexandrescu (sau aveti cunostinta de ceea ce facea SP? Ca sa fiu mai specifica?) e evident ca aveam cunostinte de ce facea statul paralel, dar daca as fi facut parte din statul paralel, azi as fi fost bine-mersi, ca Sabin Iancu, ca dl Coldea, care e bine mersi, n-are nicio problemă, ca alți cetateni onesti procurori ai acestei tari care sunt trecuti la pensie si au facut parte din statul paralel si au mai fost si ofiteri acoperiti. Si toata lumea e bine, iar eu asta spun, in raport de ce spune dl Florea cu care eu n-am efectiv nicio chestie de adversitate…

Nu-l resimt, ba dimpotrivă, in discuțiile de dinainte am incercat sa-i explic niste lucruri pentru ca e posibil ca, la un moment dat, informațiile pe care le-a avut sa fi fost eronate, mintit, manipulat.

Anca: Ați fost manipulati de statul paralel amandoi? Din acest motiv sunteti azi in aceasta situație? Dvs numai sunteti ofiter SRI? Iar dvs sunteti in afara sistemului si aveti un dosar.

Mircea negulescu: Trei dosare, nu unu, 3!

Daniel Florea: Cand m-am referit la faptul ca am facut parte din statul paralel trebuie sa explic la ce m-am gandit, eu ca lucrator al SRI activ, executam ordinele sefilor mei. La inceput ca am colegi care activeaza azi. Nu mi-am dat seama care e limita legalitatii… ca daca-mi zicea sefu fa aia, fa aia. Mai veenea un ordin direct Coldea-Maior, executam. Un exemplu, care cred eu ca e elocvent. E acea videconferință de care am povestit, în care dl Coldea ne cerea sa recrutam denuntatori, ori chestia asta e in afara legii! Repet, colegii din interior, ca si mine, manati de buna credinta, nu stiau ca incalca legea. Mai ales ca din SRI spre exterior nu reieseau astfel de incalcari.

De multe ori am auzit ca daca lucrezi la un Serviciu de Informatii ca SRI care se ocupa de culesul de informațiilor prin metode ortodoxe sau mai putin, e normal sa mergi sa incalci legea, dar nu exista nicaieri in România o derogare care un ofiter de informații sa faca anumite infractiuni din acest motiv am ajuns in 2014 sa fac denuntul la DNA.

Anca Alexandrescu: Din discutiile pe care le-am avut cu dvs si separat si impreuna am constatat ca amandoi ati asumat ideea ca Florian Coldea era de fapt in spatele acestei increngaturi si ca se faceau dosare la comanda. Mi-ati spus ca ati vrea sa povestim de o actiune de verificare speciala de la Ploiesti din 2011. Cine incepe?

Daniel Florea: Actiunea de verificare speciala era la SRI, cred ca la asta va referiți.

Anca Alexandrescu: dl Negulescu m-a rugat sa vorbim de acest lucru si vreau sa va puneti impreuna informatiile.

Mircea Negulescu: În 2011 aveam un dosar, ma rog… (Anca: presupun ca vreti sa povestim despre asta pentru ca e un moment important in aceasta poveste a statului paralel) da, un moment important pentru ca-mi pun intrebarea si daca sa presupunem ca anumite informatii mi-ar fi fost mie livrate de ofiteri SRI, imi pun intrebarea „care ar fi fost ilegalitatea?”

Pentru ca acele informații erau livrate unui procuror, nu unui personaj de pe strada, sau unei persoane care sa le folosească altfel decat in cadrul instutionalizat. Ideea e ca la momentul 2011, eu lucram pe un dosar. Cu niste furturi din locuinta… era vorba de un senator sau deputat caruia i se furase o cantitate mare de aur din casa. Bani si, ma rog, alte lucruri, nu vreau sa fac public numele, nici nu mai tin minte cum il cheama.

La momentul respectiv, pe protocolul SRI am început… pe protocolul SRI-Parchet, am inceput sa avem o colaborare si am avut in colaborare cu 3 ofiteri din SRI – Directia Judeteana de Informatii Prahova, in acelasi timp, la mine la birou a venit un ofiter, dar dintr-un alt Serviciu de Informatii si n-as vrea sa-i fac public numele care mi-a pus la dispoziție niste documente in legătură cu asfaltarea unui drum judetean – 102 Buda – Nedelea. Caietul fusese facut de CJ PH care stiti foarte bine ca era președinte dl Mircea Cosma, si singurul criteriu ca sa castigi era sa asfaltezi 10km de drum judetean intr-o singura zi, ceea ce e… va dati seama ca daca ar fi posibil am avea numai autostrazi in România de toate felurile…

Tot din actele pe care le aveam la dispoziție de la ofiterul respectiv rezulta foarte clar, una: ca cei care castigaseră – carora li s-a atribuit licitatia, a fost direct, asfaltau cu 3 luni inainte sa fie lucrarea scoasa la licitatie si a 2-a chestie e ca atunci cand spun ei ca ar fi asfaltat intr-o singura zi 10km de drum judetean, erau afara -14 grade si nu ai voie, constructorii stiu bine ca n-ai voie decat pana la -4 grade. Nicidecum la -14.

În afara de asta, aceasta licitatie aparea si o societate de tip fantoma unde o parte din bani au plecat catre societatea respectiva si pe urma bineinteles au fost scosi la sacosi, am implementat dosarul asta cu dl Tudose Liviu si impreuna cu inspectorul sef de la Inspectoratul Județean de Poliție PH, cred ca era dl Oprea, chestorul Oprea. Si atunci cei de la SRI, eu nu inteleg de ce au luat foc crezand ca aceste informații mi-au fost livrate de catre cei 3 ofiteri cu care eu lucram intr-o alta speta.

Anca Alexandrescu: Pe cine deranjati cu asta? Pe cineva care era protejat de SRI?

Mircea Negulescu: Deranjam pe Mircea Cosma, nu e clara treaba? Dl Mircea Cosma era președintele Consiliului Județean, incredintarea era directa, nu era o licitatie publica care sa fi fost transparenta. Si dl Mircea Cosma prieten cu dl Marin Constantin – seful direcției județene SRI PH cu toata lumea buna de acolo. Si atunci au inceput cercetarile disciplinare pe ofițerii de politie care la un moment dat, si asta poate sa confirme Florea, au fost dusi la poligraf. E advărat dle Florea?

Daniel Florea: Aa… partial este… bun… pe linia asta eu pot sa vin sa spun facem un pic de lumina. Grupul de ofiteri pe care eu ii stablisem in relatia cu dvs in afara de relatia asta cu procurorul. Ce spuneti dvs, din punctul meu de vedere era oricum ilegal dacă un ofiter de informații aducea informații neinstitutional unui procuror. Putea s-o faca in cadrul institutional, prin raportare la seful unitatii si mai departe conducerea SRI sa trimita o informare catre PG sau catre ce unitate de Parchet care considera SRI ca e normal sa trimita, din identificarea anumitor infractiuni.

Acei 3 ofiteri, 2 dintre ei erau manipulati de catre seful de serviciu de la Apărarea Constituției – dl. Prună Eugen. El era intr-o relatie apropiata de fosta președintă a Camerei Deputaților – dna Anastase, si la acea vreme Coldea, asa cum am scris in denunt, solicitase schimbarea sau de fapt… dna Roberta Anastase ii solicitase schimbarea dlui Marin Constantin de la PH spunand ca-l apara pe dl Cosma.

Anca Alexandrescu: Aici vreau să vă întrerup pe dvs, și să-mi spuneți amândoi ce treabă avea politicul cu direcția SRI și DNA din județ. Ce treabă avea Anastase cu schimbarea șefului SRI PH?

Daniel Florea: Era șef la Camera Deputaților, al 5-lea om în stat parcă (asa si?) i se părea normal să aibă un teritoriu de unde-s cățelușii ei (Anca: dle Neg, dle Florea, era firesc ca un politician să ceară astfel de schimbări la SRI?)

Daniel Florea: Atâta timp cât un politician numește inclusiv directorul SRI, azi vedem ca nu mai e nicio problemă…(dar e legal pană la urmă?) Legal nu este, pentru ca institutional doar directorul SRI e numit politic prin Parlament, restul sefilor de unitati, nu conteaza ca e Teritoriu sau Central – este numit de Comitetul Director.

Anca Alexandrescu: Vă rog, continuați-vă ideea și apoi mergem la dl Negulescu.

Daniel Florea: Pe această linie, ofițerii respectivi, asupra ofițerilor respectivi, inclusiv subsemnatul, asa a fost ordinul la acea vreme, sa se faca o actiune de verificare specială – un fel de cercetare disciplinară care nu-și regăsește locul nicăieri în legea cadrelor militare. Lăsând la o parte acest aspect de legalitate, cert e că am fost într-adevăr trimis în număr de 4-5 persoane la poligraf, câțiva am trecut, câțiva au picat testul poligraf.

Anca Alexandrescu: Dar pentru că dvs și dl Florea cunoașteți foarte bine legăturile dintre politicieni, între dl Ghiță și dna Roberta Anastase era o legătură?

Mircea Negulescu: Eu cred că o mare legătură, nu numai o legătură…

Daniel Florea: Era o relație informală, se stabilise faptul că cei 2 oameni politici, deși nu știu dacă Ghiță la acea vreme era om politic, își împărțiseră județul. Unii câștigau primarii, unii câștigau CJ, cam așa se purtau discuții în spatele cortinei.

Anca Alexandrescu: Am înțeles asta din punct de vedere politic, dar tocmai ce mi-ați precizat că dl Ghiță la acel moment nu era om politic.

Daniel Florea: E posibil să fi fost membru de partid sigur (Anca: înțeleg că și-au împărțit județul din punct de vedere economic?)

Mircea Negulescu: Da, da, da, da, sfera de influență economică.

Daniel Florea: În România nu vorbim de o influență malefică doar așa de dragul de a fi vrăjitoare, eu sunt vrăjitoarea bună, Negulescu e aia rea, si ne apucăm să împărțim țara – vorbim de influența banilor. Asta e lumea în care trăim nu putem să fim copii.