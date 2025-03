George Simion confirmă ruptura de George Becali și spune că a fost presat de acesta ca să se dezică de Călin Georgescu. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, televiziunea poporului, liderul AUR a spus că drumurile sale și ale lui Becali nu se vor mai intersecta. Pe de altă parte, Simion a clarificat încă odată zvonurile referitoare la declarația de avere. Pentru propagarea acestor povești îl consideră responsabil pe Viorel Hrebenciuc.

George Simion: Eu nu m-am lăsat în aceste luni în care am avut mari presiuni: să mă dezic de domnul Georgescu, să nu mai fac mitinguri, să nu mai fac mitinguri…

Anca Alexandrescu: Din partea lui Becali?

George Simion: Din partea multor…

Anca Alexandrescu: Și din parte dl Becali?

George Simion: Și, da.

Viitorul nostru într-o construcție politică este diferit și asta e cea mai bună dovadă. Adică eu nu mă voi regăsi în același partid cu George Becali, a ales să se retragă. Drumurile noastre politice nu se vor mai intersecta.

Anca Alexandrescu: Unde au dispărut cei 400.000 de euro din declarația de avere de la nuntă și cum de ați făcut economii de 50.000 de euro în două luni de zile?

George Simion: Asta este o ciorbă reîncălzită.

Cine știe ce o să mai urzească guzganul rozaliu Hrebenciuc care mi-a adus grave prejudicii în campania din 2024. E vorba de banii de la nuntă care s-au dus pe nuntă dar noi am fost obligați să îi trecem în declarația de avere și e vorba de o scăpare, am declarat și 50.000 în prima declarație și la câteva zile am revenit cu o declarație rectificativă pentru că respectivii bani uitasem să îi indic și în capitolul de cont.