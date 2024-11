Liderul AUR a declarat la Realitatea Plus că nu va mai candida, dacă alegerile prezidențiale se vor repeta. George Simion spune că este dezamăgit de numărul de voturi pe care le-a obținut, dar nu „umblă în subteran” ca să modifice rezultate.

George Simion: „Nu voi mai candida dacă va avea lor repetarea alegerilor. Merg alături de Călin Georgescu”

„Azi, Marcel Ciolacu a zis că nu comentează deciziile CCR. Nu știu cine a avut interese să dea și mai departe declarațiile lui Gigi Becali. Toate studiile arătau că suntem în turul 2, iar oamenii au ales pe altcineva. Eu, de Hrebenciuc, nu mai vreau să aud, declarațiile lui Gigi Becali despre Hrebenciuc m-au afectat. Nu vreau să comentez ce plângeri s-au făcut. Imaginea de ansamblu este următoarea: CCR a cerut scoaterea lui Șoșoacă din alegeri, iar decizia de azi, cu atacul cibernetic, se încearcă scoaterea și lui Călin Georgescu și încălcarea voinței poporului, sunt primul dezamăgit de aceste alegeri și că nu am primit insuficiente voturi, dar asta nu înseamnă că umblu în subteranele politice. Am fost lucrat și sabotat, dar nu cer renumărarea. Am decis să îl urmez pe cel pe care românii l-au votat. Nu cer funcții, nu vreau renumărarea. Cer ca instituțiile statului să nu ia parte la acest joc.

Sunt un om de onoare și îl voi susține pe Călin Georgescu și nu mai comentez. Nu mai candidez, pentru că românii și-au expirat opțiunea. Îl susțin pe Călin Georgescu dacă se reiau alegerile. Nu știu dacă CSAT are puteri executive, ci doar consultative. STS spune că nu s-a întâmplat nimic în neregulă. Dacă sunt dovezi clare, abia atunci putem vorbi, până atunci CSAT e format din persoane cu funcții politice. Atunci ce înțelegem că ei se agață de putere și nu recunosc înfrângerea. Am cerut predarea pașnică a puterii. Cei care se agață de putere vor fi taxați la următoarele voturi. Cei care fac parte din aceasta conspirație vor să ajungă la lovitură de stat. Mă voi lupta până la capăt, iar singura soluție este ca duminică românii să iasă la vot. Partidul care iese pe primul loc duminică are puterea de opri această nebunie”, a declarat pentru Realitatea Plus George Simion.