Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a avertizat miercuri că Uniunea Europeană riscă să fie „condamnată la irelevanță geopolitică”. Ea a spus că blocul comunitar este „incapabil să răspundă eficient provocărilor de competitivitate ridicate de China și SUA”, transmite agenția EFE. Declarațiile au fost făcute la „Întâlnirea pentru prietenia între popoare”, eveniment organizat la Rimini, unde Meloni a fost întâmpinată cu aplauze.

În discursul său, șefa guvernului italian a fost de acord cu remarcile economistului Mario Draghi. Ea a subliniat că, timp de ani de zile, UE a crezut că dimensiunea sa economică și cei 450 de milioane de consumatori îi oferă automat putere geopolitică. „Anul acesta va fi amintit ca acela în care această percepție s-a evaporat”, a spus Meloni.

Mario Draghi, fost premier italian și fost președinte al Băncii Centrale Europene, a prezentat în 2023 un raport amplu privind creșterea economică a UE. El avertiza că Europa rămâne în urmă față de SUA și devine periculos de dependentă de China pentru materii prime și tehnologii esențiale.

Fostul președinte al BCE atrăgea atenția că, din anul 2000, venitul pe cap de locuitor a crescut de aproape două ori mai mult în SUA decât în Uniunea Europeană. În raportul său, Draghi estima că blocul comunitar are nevoie de investiții anuale între 750 și 800 de miliarde de euro pentru a-și recâștiga competitivitatea.

Aceste investiții reprezintă o provocare uriașă, mai ales că bugetul multianual al UE pentru perioada 2021-2027 este de 1.074,3 miliarde de euro. Situația este complicată și de războiul din Ucraina, sprijinul militar și financiar acordat acesteia și înlocuirea energiei rusești cu alternative mai scumpe, care apasă asupra economiilor europene.

În același timp, Germania și alte state membre resping emiterea unei noi datorii comune, deși acest mecanism a fost folosit după pandemie. Această poziție limitează opțiunile UE pentru finanțarea unor programe de investiții majore.

Tot la Rimini, Giorgia Meloni a apărat politicile sale împotriva migrației ilegale. Ea a invocat măsura de a crea tabere pentru migranți în Albania și a transmis că nicio instituție sau persoană „nu va putea împiedica Italia să aplice legea, să protejeze cetățenii și să combată traficanții de sclavi din mileniul al treilea”.

Sursa: Newsinn