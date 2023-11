Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Horoscop tarot luna NOIEMBRIE 2023 pentru SCORPION

Regele de pentagrame, Imparatul, Lumea

Luna aceasta ar trebui sa-ti faci ordine in prioritati. Care sunt visurile tale cele mai importante? Cand vei raspunde la aceasta intrebare cu toata sinceritatea si vei depune toate eforturile, toata energia si ambitia ta, vei avea si realitatea pe care ti-o doresti. Esti si suficient de visator pentru a-ti face planuri mari, dar si suficient de ambitios si practic ca sa le transformi in realitate. Succes!

Horoscop tarot lunar NOIEMBRIE 2023 pentru SAGETATOR

7 de pentagrame, Nebunul, 5 de cupe

Ai parcurs un drum lung si ai depus mult effort pentru a ajunge acolo unde esti acum. Insa, nu mai esti convins ca vrei sa continui in aceeasi directie. Cine spune ca trebuie sa trebuie sa mergi mai departe pe acelasi drum? Poate ca a sosit momentul sa schimbi traiectoria. Unii ar putea sa comenteze. Dar ce iti pasa tie?! E viata ta, pana la urma, nu a lor. Nu repeta greselile trecutului ca sa nu ajungi in punctul din care ai plecat si sa iei totul de la capat. Fa acele schimbari de care esti perfect constient. Puterea este in tine!

Horoscop tarot luna NOIEMBRIE 2023 pentru CAPRICORN

Soarele, 6 de cupe, 10 de bate

Instrumentele jos, ia o pauza. Te-ai suprasolicitat si e vremea sa iti rasplatesti efortul. Poate ca ai nevoie de putin repaos, sa te recuperezi dupa un efort indelung. Desi calatoriile nu mai sunt posibile in aceast perioada, rasfoieste albumul de fotografii. Revederea locurilor prin care ai fost iti poate da o stare de bine. Cineva sau ceva din trecutul tau iti poate reda pofta de viata. Un prieteni vechi sau o veche iubire te poate contacta. Sau poate reiei un vechi hobby.

Horoscop tarot lunar NOIEMBRIE 2023 pentru VARSATOR

