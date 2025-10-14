Acasă Actual IMAGINILE MOMENTULUI, CĂLIN GEORGESCU A AJUNS LA BISERICĂ, ÎN ZI DE MARE... Actual IMAGINILE MOMENTULUI, CĂLIN GEORGESCU A AJUNS LA BISERICĂ, ÎN ZI DE MARE SĂRBĂTOARE CREȘTINĂ – VIDEO De către Realitatea De Timis - 14/10/2025 Liderul suveranist Călin Georgescu a ajuns marți dimineață la biserica din Buftea, în zi de mare sărbătoare creștină. Fostul candidat respins de sistem a fost întâmpinat cu căldură de credincioși și susținători. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR ANCA ALEXANDRESCU, DUPĂ CE CĂLIN GEORGESCU A SPUS CĂ TRUMP ESTE UN PREȘEDINTE AL PĂCII: LUCRURILE ÎNCEP SĂ SE AȘEZE PE FĂGAȘUL NORMAL GUVERNUL BOLOJAN ȘI PREȘEDINTELE DAN, DOUĂ STELE MOARTE ÎN GALAXIA RUȘINII NAȚIONALE MINISTERUL EDUCAŢIEI: „SALARIILE PROFESORILOR NU AU FOST REDUSE” PODCASTURILE REALITATEA – CEVA-N PLUS. DANIEL ZAMFIR, DEZVĂLUIRI ÎN EXCLUSIVITATE LA REALITATEA PLUS – VIDEO CĂLIN GEORGESCU, LA SECȚIA DE POLIȚIE DIN BUFTEA. AMPLĂ MOBILIZARE A SUSȚINĂTORILOR SĂI, OAMENII AU BLOCAT STRADA INSP: 1.627 DE CAZURI NOI DE PERSOANE INFECTATE CU SARS-COV-2