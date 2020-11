Taxele și impozitele locale percepute în anul 2021 în Timișoara, vor fi similare celor din acest an.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că una dintre cele mai importante măsuri vizează reducerea taxei de ocupare a domeniului public.

„Trebuie să reechilibrăm bugetul, mai puține cheltuieli de funcționare, mai multe cheltuieli de investiții. Linia generală a fost să păstrăm nivelul taxelor și impozitelor acolo unde este cu o mică, mică ajustare la rata inflaței. Încă o dată, impozitele sunt aceleași ca și anul trecut. Am încercat să venim în sprijinul sectorului HORECA, în special. Am redus taxa pentru utilizarea spațiului public mai ales pentru terase, restaurante peste tot în Timișoara la 10 bani/ mp/ zi. Nu putem să o reducem la zero din motive legale, dar am redus-o la minimum”, spune Dominic Fritz.

Primarul Dominic Fritz a mai anunțat că taxa de promovare turistică percepută hotelierilor va fi suspendată anul viitor, urmând ca sumele colectate până acum, aproximativ 2,7 milioane lei, să fie folosite pentru o campanie de promovare a Timișoarei.

