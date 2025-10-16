Un număr de 930 de cereri de azil au fost depuse de la începutul acestui an, a informat joi Inspectoratul General pentru Imigrări.

‘În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie au fost înregistrate 930 de cereri de azil, cu 1.124 mai puţine faţă de perioada similară a anului trecut, când au fost depuse şi înregistrate 2.054 de astfel de cereri’, a precizat IGI, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Conform sursei citate, un procentaj semnificativ (72%) din cererile de azil înregistrate în perioada de referinţă (670 în valoare absolută) au fost depuse la structurile Inspectoratului General pentru Imigrări, în timp ce 27,6% (257 în valoare absolută) au fost depuse la structurile poliţiei de frontieră. Diferenţa de 0,3% (3) au fost depuse la alte structuri competente.

În ceea ce priveşte cererile depuse la structurile IGI, cele mai multe au fost înregistrate la Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Bucureşti, numărul acestora (348) reprezentând 51,9% din totalul cererilor depuse la structurile IGI şi 37,4% din numărul cererilor depuse la nivel naţional.

În perioada de referinţă, cele mai multe cereri de azil au fost înregistrate pentru cetăţeni din Siria – 235, Irak – 97 şi Sudan – 75. AGERPRES