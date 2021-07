Jazz TM a revenit la Timisoara dupa un an de pandemie! Cu restrictii, Festivalul International de Jazz, este primul festival unde au fost primiti cateva mii de spectator dupa un an in care evenimentele au fost interzise. La spectacol au avut voie doar persoanele vaccinate iar masca a fost obligatorie.

Startul editiei a VIII-a Jazz TM s-a dat pe scena din piata Libertatii din Timisoara une au urcat, in prima zi, Marta Popovici & On The Fly, Pino Jodice meets Blewitt şi Manu Delago – Circadian Ensemble. Cozile s-au format iar timisorenii iubitori de jazz au venit sa se bucure de spectacol.

La intrarea in zona scenei au fost verifcate toate persoanele daca au dovada vaccinarii sau daca au un test negativ. Participarea este permisă numai pentru persoanele care au finalizat schema de vaccinare de cel putin 10 zile sau persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test PCR, nu mai vechi de 72 de ore. Purtarea măştii pe este obligatorie pentru publicul cu vârsta de peste cinci ani. Festivalul se va incheia duminica.

Sursa: Realitatea de Timis