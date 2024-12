Românii se confruntă cu dificultăți tot mai mari în plata creditelor, în timp ce firmele resimt o presiune și mai accentuată, arată cel mai recent Raport asupra stabilității financiare publicat de Banca Națională a României (BNR). Într-o intervenție la Realitatea Plus, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a venit cu explicații și sfaturi despre cum să navigăm aceste vremuri economice tulburi.

Raportul BNR subliniază o deteriorare ușoară a calității activelor bancare. Rata creditelor neperformante a crescut la 3,3% în septembrie 2024, de la 3,2% în anul precedent.

Cu toate acestea, creșterea susținută a activelor financiare (+7% în iunie 2024) și diminuarea ponderii serviciului datoriei în venitul disponibil oferă o anumită reziliență. Activele financiare ale populației reprezintă aproximativ 27% din totalul activelor financiare ale economiei.

BNR avertizează că incertitudinile economice multiple continuă să influențeze negativ perspectivele privind riscul de credit. Deși rata creditelor neperformante pentru companiile nefinanciare a scăzut la 3,8%, sectorul populației prezintă semne de slăbiciune, iar IMM-urile rămân expuse în mod deosebit la riscuri financiare.

Într-o discuție la Realitatea Plus, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a abordat subiecte esențiale privind economiile românilor și impactul riscurilor economice actuale asupra acestora.

Vasilescu a subliniat că banii păstrați acasă constituie un risc semnificativ, fără a aduce niciun venit, ci doar vulnerabilități. Referindu-se la îngrijorările legate de retragerea banilor din bănci în momente de criză, Vasilescu a remarcat că, deși au existat zvonuri și temeri, băncile au demonstrat că pot returna fondurile clienților.

În ceea ce privește evoluția cursului euro, Vasilescu a explicat că indicatorii economici din sistemul bancar sunt esențiali pentru stabilitatea creditelor românilor. Deși ROBOR a crescut recent, el a subliniat că această creștere nu a fost generată de evenimentele recente, ci a început înainte de campania electorală.

Realitatea Plus: Aceste riscuri de care vorbeste Mugur Isarescu, cum al putea sa il afecteze pe romanul de rand. Intreb pentru ca Mugur Isarescu vorbea si despre Romania care ar trebui sa intre la diet, sunt putini oameni care reusesc sa isi puna economiile deoparte, ce sfaturi le dati romanilor care se uita la noi?

Adrian Vasilescu: In primul rand banii acasa nu aduc decat riscuri. Nu pot sa aduc a niciun venit, numai riscuri. Si riscul este mare, la urma urmei acesti bani pot fi furati, si daca ti-i fura nu ii deconteaza nimeni. Pe de o parte in banci depunerile populatiei sunt garantate pana la 100.000 de euro per banca, per persoana. Daca intr-o familie sunt trei oameni cu conturi in banci, toti trei au garantii cate 100.000 de euro de persoana.

Realitatea Plus: Exista risc daca ne punem banii in banca, tinand cont de tot acest context si despre acest avant pe care il ia inteligenta artificiala?

Adrian Vasilescu: Uitati-va cum a fost în toate imprejurarile critice. Sunt 11 milioane de persoane din populatia romaniei care au banii in banci, si au deschis 16 milioane de conturi. S-au convins deja ca au fost momente de criza, de expemplu cand a inceput razboiul din Ucraina, si-au retras banii din banci si dupa aceea au venit cu banii inapoi.

Au fost zvonuri ca bancile nu ar da, bancile nu au avut bani. Dar bancile au dat banii inapoi tuturor celor care au crezut ca e bine sa isi scoata din banci si pana la urma cei care au facut asta au revenit cu banii in banci.

Realitatea Plus: Ce se va intampla cu cursul euro, ce previziuni putem face in acest haos economic

Adrian Vasilescu: Inainte de a face aceste previziuni vreau sa va spun care este realitatea. In momentul de fata indicatorii din sistemul bancar sunt importanti pentru creditele romanilor. Si toti vorbesc ca vor creste creditele. ROBOR este un indicator care intra in compozitia dobanzii bancare. Dobanda este ROBOR pentru cei care au facut credite inainte de mai 2019. Pentru ei, ROBOR este un indicator care intra in compozitia dobanzii. Deci e ROBOR plus cursul bancii. Ei bine, ce se intampla cu ROBOR. Sigur ca el a urcat in ultima vreme, dar nu a urcat sub impulsul acestor evenimente. Urcarea ROBOR s-a produs inainte de inceperea campaniei electorale.

Euro, nu stiu ce se va intampla cu el, noi ne uitam la leu si il raportam la euro si este foarte limpede ca cursul nostru este stabil pe o piata valutara stabila. In momentul de fata cursul Leu-Euro este punctul de rezistenta al economiei romanesti. Pentru ca multe sisteme din aceasta economie se indreapta pana la urma cu spijinul cursului Leu-Euro.