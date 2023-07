Ministrul Muncii Marius Budăi demisioneaza de la sefia institutiei. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, acesta deja si-a scris demisia. Social-democratul urmeaza ca astazi sa anunte decizia luata. Va face un pas in spate, cel mai probabil gestul sau venind in acest contex al scandalului azilelor groazei.

Premierul Marcel Ciolacu urmeaza sa faca anuntul privind demisia lui Marius Budai in cadrul sedintei de guvern care va avea loc astazi, de la ora 11.00.

Zilele acestea, un ONG a solicitat demisia sa. Este vorba chiar despre organizația neguvernamentală care se ocupa de controalele din căminele morții și care i-a cerut premierului Ciolacu, într-o scrisoare deschisă, demiterea lui Budăi din funcția de ministru al Muncii. Reprezentanții ONG- ului au susținut ca ministrul social-democrat ar fi responsabilul moral pentru perpetuarea abuzurilor din aceste centre sociale.

Nici Opoziția nu a stat cu mâinile în sân. Cu doar două zile în urmă, ministrul a fost reclamat la Parchet de reprezentanții acesteia. Vorbim despre o plângere penală împotriva lui Budăi ce vine în contextul scandalului azilelor,ministrul fiind acuzat că a eliminat din rândul colaboratorilor exact ONG care a semnalat ororile asupra bătrânilor.

În ciuda presiunilor imense, Marius Budăia spunea recent că demisia sa, cerută în scandalul „azilelor groazei”, „nu contează”. Oficialul sublinia, în schimb, că tot ceea ce are de făcut este să se concentreze pe rezolvarea problemelor.

„Cred că nu contează mai mult sau mai puțin demisia mea, contează foarte mult ce o să facem de acum încolo. Cred că societatea civilă trebuie să facă ce trebuie să facă societatea civilă și politică să facă altcineva. Putem pune o grămadă de întrebări: De ce? De ce? De ce? Haideți să facem, să schimbăm lucruri și să preîntâmpinăm aceste întâmplări nefericite”, a declara Budăi.

Scandalul căminelor groazei a izbucnit marți, 4 iulie, după cele 31 de percheziţii au fost făcute în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş.

În urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autorităţi din trei imobile în care ar fi trebuit să primească îngrijiri. Anchetatorii au stabilit că, în loc să fie îngrijiţi, beneficiarii au fost supuşi la tratamente inumane ori degradante.

Exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa/neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi neasigurarea igienei beneficiarilor.

Procurorii DIICOT au anunţat, pe 5 iulie, că 24 de persoane au fost reţinute şi două plasate sub control judiciar, după percheziţiile la centrele pentru persoane vulnerabile.

”24 de inculpaţi au fost reţinuţi, iar faţă de doi s-a dispus măsura controlului judiciar”, a anunţat, DIICOT legat de cazul care vizează exploatarea persoanelor cu dizabilităţi sau vulnerabile.

Înaintea perchezițiilor, o parte din presă a scris despre neregulile ce aveau loc în trei cămine de bătrâni din județul Ilfov, iar organizația non-guvernamentală Centrul pentru Resurse Juridice a sesizat autoritățile încă din luna septembrie 2022.

Scandalul azilelor de bătrâni și rolul ministrului Muncii, Marius Budăi

Scandalul azilelor de bătrâni din Voluntari și Afumați, unde au fost descoperite cazuri de abuz, tortură și umilire asupra persoanelor vârstnice, a declanșat o serie de reacții și măsuri din partea autorităților. Unul dintre cei implicați în acest scandal este ministrul Muncii, Marius Budai, care are atribuții în domeniul asistenței sociale și al acreditării centrelor de îngrijire și asistență.

Cine este Marius Budăi

Marius Budai este ministrul Muncii și Protecției Sociale din 2022, când a preluat portofoliul de la Raluca Turcan. Este membru al Partidului Social Democrat (PSD) și deputat de Iași din 2016. A fost secretar de stat în Ministerul Muncii în perioada 2017-2018 și ministru delegat pentru Fonduri Europene în perioada 2018-2020.

Marius Budai are 45 de ani și este absolvent al Facultății de Asistență Socială din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

A lucrat ca asistent social în mai multe instituții publice și private, printre care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Nicolae” din Iași și Fundația „Salvați Copiii”.

Ce a spus Marius Budăi despre scandalul azilelor groazei

Marius Budai a avut mai multe declarații publice despre scandalul azilelor de bătrâni, după ce au fost difuzate imaginile șocante cu bătrâni legați, bătuți sau lăsați în mizerie.

Ministrul s-a declarat „șocat” și „indignat” și a anunțat o serie de măsuri pe care le va lua. Printre acestea se numără:

– demiterea conducerilor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Ilfov și Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități (ANPD), la solicitarea premierului Marcel Ciolacu;

– verificarea tuturor centrelor de îngrijire și asistență din țară printr-un ordin de ministru trimis tuturor prefecturilor; – reglementarea printr-un act normativ a procedurilor de colaborare cu reprezentanții societății civile;

– modificarea Legii Asistenței Sociale, astfel încât pentru fiecare centru să existe un auditor social.

Marius Budai a susținut că Ministerul Muncii nu are dreptul legal să se amestece în activitatea inspectorilor sociali sau de muncă, ci doar să le ceară rapoarte.

De asemenea, a acuzat că există o discrepanță uriașă între fotografiile din dosarele de licențiere a centrelor și realitatea din teren.

Ce atribuții are Marius Budai în domeniul asistenței sociale

Marius Budai are atribuții în domeniul asistenței sociale prin intermediul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care este autoritatea publică centrală pentru coordonarea politicilor publice în acest domeniu.

Potrivit site-ului https://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister/atributii, Ministerul Muncii are următoarele atribuții în domeniul asistenței sociale:

– elaborează strategii, programe și proiecte de acte normative în domeniul asistenței sociale;

– coordonează și monitorizează activitatea ANPIS, AJPIS, ANPD și a altor instituții subordonate sau în coordonare;

– stabilește standardele minime de calitate pentru serviciile sociale și condițiile de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;

– asigură cooperarea cu organizațiile neguvernamentale și cu organismele internaționale în domeniul asistenței sociale;

– gestionează fondurile europene destinate asistenței sociale.