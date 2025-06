Târgu Mureș a devenit astăzi centrul patriotismului românesc, unde mii de cetățeni s-au reunit pentru a celebra Drapelul Național, simbol al identității și unității poporului român. Evenimentul, organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Asociația Tineri pentru Patrie, a adunat oameni din toate colțurile țării, care au defilat cu steaguri tricolore și au scandat mesaje de mândrie națională.

Un marș al unității și tradiției

Marșul a pornit la ora 16:00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, din cartierul Tudor, și s-a încheiat în Parcul Municipal, unde participanții au fost întâmpinați cu un festival dedicat patriei. Evenimentul a inclus momente de muzică populară susținute de artiști consacrați precum Paula Hriscu, Irina Loghin și Andrada & City Dust, dar și degustări de bucate tradiționale românești. În fruntea coloanei, liderul AUR, George Simion, alături de tineri entuziaști, a purtat mesajul vibrant: „Trăiască România, Trăiască Tricolorul!”.

O tradiție care crește an de an

Deputatul AUR, Răzvan Biro, a subliniat importanța evenimentului, care a devenit o tradiție națională: „De la an la an, numărul participanților crește, transformând această manifestare într-un simbol al iubirii pentru țară. În 2020, am început cu un grup mic, dar astăzi, la Târgu Mureș, inima României, am adunat mii de patrioți care celebrează tricolorul.”

Mesajul lui George Simion: „Voi sunteți poporul român!”

În discursul său, liderul AUR, George Simion, a mobilizat mulțimea, îndemnând la unitate și la continuarea luptei pentru dreptate: „Voi sunteți cei care poartă tricolorul în suflet și care plâng la auzul imnului național. Împreună, vom lupta pentru o Românie dreaptă!”. Simion a criticat actuala clasă politică, acuzând-o de fraudarea alegerilor și de manipularea cetățenilor prin propagandă. „Guvernanții de astăzi nu au legitimitatea poporului român. Nu reprezintă studenții, antreprenorii sau minoritățile, care au fost mințite și divizate,” a declarat acesta.

Un eveniment cu ecou national

Manifestarea de la Târgu Mureș a demonstrat forța spiritului patriotic, reunind români de toate vârstele într-o sărbătoare a identității naționale. Evenimentul a atras atenția asupra necesității de a onora simbolurile naționale și de a promova unitatea într-o perioadă marcată de provocări politice și sociale.