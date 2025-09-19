Mircea Geoană, președintele Institutului Aspen România și fost secretar general adjunct al NATO, a declarat vineri că nu crede că Rusia va ataca „tradițional” Alianța, dar a avertizat că urmează „o perioadă lungă de testare a vigilenței, un război cognitiv”.

„Sunt mai puțin preocupat de riscul militar tradițional. Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv, care să provoace o reacție a unei NATO foarte puternice (…). Dar vom avea în fața noastră o perioadă lungă de atacuri asimetrice, de testare a vigilenței noastre, un adevărat război cognitiv cu opiniile noastre publice”, a spus Geoană.

Acesta a atras atenția asupra atacurilor cibernetice și a infrastructurilor vulnerabile, subliniind că societatea românească trebuie să fie rezilientă și capabilă să reziste presiunilor.

„Nu totul e despre război, ci totul este despre rezistența noastră de a merge înainte”, a completat el.

Geoană a deschis sesiunea Aspen European Strategic Forum, organizată la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde a afirmat că aceștia sunt „anii definitorii” pentru Europa și viitorul său rol global.

În opinia sa, sprijinul pentru Ucraina este esențial: „Ajutarea Ucrainei să reziste, să fie parte din familia noastră, va fi parte a testului legat de ceea ce va fi Europa în următoarele decenii”.

El a făcut apel la creativitate și la o implicare mai mare a României: „Nu ar trebui să ne bazăm pe faptul că geografia ne va duce mereu mai departe”.

