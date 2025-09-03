O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, se află la București în perioada 3 – 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluții și politici economice din România.

Potrivit instituției financiare internaționale, echipa va avea întâlniri cu oficiali din Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și alte agenții guvernamentale, dar și cu reprezentanți ai mediului privat și ai organizațiilor neguvernamentale.

Vizita are loc în cadrul consultărilor obligatorii pe Articolul IV, prin care FMI evaluează situația financiară și economică a statelor membre și formulează recomandări privind politicile monetare, fiscale și structurale.

România nu are în prezent un acord de finanțare cu FMI, însă evaluările anuale rămân un instrument important de supraveghere. O altă misiune condusă de Joong Shik Kang a avut loc la începutul anului, în perioada 3 – 7 februarie 2025.

În raportul World Economic Outlook publicat în aprilie, FMI a revizuit în scădere prognoza de creștere a economiei românești pentru 2025, de la 3,3% la 1,6%.

