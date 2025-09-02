Ședința de marți a Coaliției, desfășurată la Palatul Cotroceni, a adus tensiuni între premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Potrivit Realitatea.net, discuțiile au vizat reforma administrației publice locale, însă șeful Guvernului nu a putut prezenta cifre clare privind impactul măsurilor propuse.

Președintele Nicușor Dan l-a întrebat direct pe premier care este efectul bugetar al creșterii procentului de disponibilizări la 45%. Cum Ilie Bolojan nu a știut să răspundă cu date concrete, șeful statului a calculat pe loc impactul: aproximativ 1,2 miliarde de lei.

Sursele Realitatea PLUS susțin că premierul nu a reușit să ajungă la un consens cu liderii Coaliției privind forma finală a reformei. Propunerea inițială de reducere a personalului cu 25% fusese deja agreată, însă Bolojan a insistat pentru majorarea procentului la 45%.

În lipsa unor date precise, Nicușor Dan i-a cerut premierului să facă o analiză detaliată și să revină cu o variantă realistă și fundamentată. Președintele ar fi subliniat că deciziile privind administrația trebuie să se bazeze pe cifre corecte și pe un plan plauzibil.

Gestul președintelui a venit după ce ședința s-a blocat pe tema impactului financiar al reformei. Deși Bolojan a apărat măsurile ca fiind necesare pentru eficientizarea aparatului administrativ, lipsa calculelor concrete a ridicat numeroase semne de întrebare în rândul partenerilor de Coaliție.

Astfel, premierul a rămas cu sarcina de a recalcula corect efectele disponibilizărilor masive și de a prezenta o variantă revizuită a reformei în următoarele ședințe ale Coaliției.

Sursa: Newsinn